Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 329. Theo lịch âm hôm nay 25.11 nhằm ngày 17 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Hôm nay cũng là ngày đầu người Việt đi làm trở lại sau nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Theo lịch âm hôm nay 25.11 là ngày Quý Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 25.11 là ngày gì?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 25.11 hằng năm là ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết 54/134, chọn ngày 25.11 hằng năm là ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Theo Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), gần 1/3 phụ nữ từ 15 tuổi trở lên trên thế giới từng chịu bạo lực thể chất hoặc tình dục do bạn đời gây ra, hoặc chịu bạo lực tình dục do người khác gây ra.

Bạo lực để lại những tổn thương về thể chất và tinh thần, thậm chí có thể cướp đi tính mạng của nạn nhân. Tại Việt Nam, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới diễn ra hằng năm từ ngày 15.11 đến 15.12.

Chủ đề của tháng hành động năm 2026 là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động hưởng ứng chú trọng phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Ngày này năm xưa, ngày 25.11.1992, Liên Hiệp Quốc thông qua các biện pháp bảo vệ tầng Ozon. Tại Hội nghị của Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) tổ chức ở Copenhagen (Đan Mạch), đại diện của 93 quốc gia đã nhất trí các biện pháp đẩy nhanh các nỗ lực nhằm loại bỏ việc sản xuất và sử dụng các loại hóa chất ảnh hưởng đến tầng Ozon.

Các biện pháp này chủ yếu đề cập đến việc hủy bỏ các chất khí phá hủy tầng Ozon như Clorofluorocacbon (CFC), Halon và Hydro Clorofluorocacbon (HCFC). Phấn đấu cấm hoàn toàn việc sản xuất và sử dụng các loại hóa chất ảnh hưởng đến tầng Ozon vào năm 2030.

Các nhà khoa học tính rằng, nếu không có biện pháp ngăn chặn, lượng chất phá hủy tầng Ozon trong khí quyển trái đất có thể tăng gấp 10 lần vào năm 2050, gây thêm 20 triệu ca bệnh ung thư da và 130 triệu ca bệnh đục thủy tinh thể.