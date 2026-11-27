Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 331. Theo lịch âm hôm nay 27.11 nhằm ngày 19 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 27.11 là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 27.11 là ngày gì? Ngày này năm xưa có gì đáng lưu ý?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 27.11 hằng năm là ngày Truyền thống ngành dầu khí Việt Nam.

Ngày 27.11.1961, Tổng cục Địa chất quyết định thành lập Đoàn thăm dò dầu lửa, mang số hiệu Đoàn 36 dầu lửa. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên về tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 27.11 hằng năm làm ngày Truyền thống ngành dầu khí Việt Nam. Từ những ngày đầu của Đoàn 36 đến nay, ngành dầu khí Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 27.11.2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 122 của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại phiên họp hội đồng IOM lần thứ 94. Hai bên đã ký Hiệp định hợp tác vào năm 2010.

Với tư cách là thành viên của IOM, Việt Nam có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động, dự án của tổ chức này, nhận được sự hỗ trợ toàn diện của IOM cũng như có những đóng góp hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề di cư quốc tế.

IOM nỗ lực thúc đẩy di cư an toàn, nhân đạo và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người, thông qua việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các chính phủ và người di cư ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Tổ chức Di cư quốc tế thành lập ngày 6.12.1951. Đến nay IOM có 174 quốc gia thành viên và 8 nước quan sát viên, hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Trong nhiều năm qua, IOM nỗ lực thúc đẩy di cư an toàn, nhân đạo và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người, thông qua việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các chính phủ và người di cư.

Ngày 27.11.2014, tại kỳ họp lần thứ 9 ở Paris (Pháp), Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO ghi danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.