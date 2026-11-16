Hơn 1 tỉ đồng mua xe hybrid, chọn Honda CR-V hay Hyundai Tucson?

Xét về kích thước, Honda CR-V e:HEV L có chiều dài tổng thể nhỉnh hơn Hyundai Tucson Hybrid 51 mm, trong khi chiều rộng hai mẫu xe gần như tương đồng. Ngược lại, Tucson Hybrid cao hơn đối thủ 19 mm và có chiều dài cơ sở lớn hơn 54 mm, dù kích thước tổng thể ngắn hơn.

Đáng chú ý, CR-V e L có khoảng sáng gầm đạt 198 mm, cao hơn Tucson Hybrid 17 mm. Đây là lợi thế giúp mẫu xe Honda thuận lợi hơn khi di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề, nhiều ổ gà. Cả hai phiên bản hybrid đều có cấu hình 5 chỗ ngồi, khác với các phiên bản CR-V sử dụng động cơ xăng có 7 chỗ.

Về trang bị ngoại thất, Honda CR-V e:HEV L và Hyundai Tucson Hybrid khá tương đồng khi đều sử dụng hệ thống đèn LED, đèn bật/tắt tự động, gạt mưa tự động và cốp chỉnh điện. Trong đó, mẫu xe Nhật Bản được trang bị tính năng mở cốp rảnh tay, trong khi đối thủ Hàn Quốc sử dụng hệ thống cốp điện thông minh.

Bên trong khoang lái, Tucson Hybrid nhỉnh hơn về công nghệ hiển thị với màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước 12,3 inch, đi kèm tính năng sưởi, làm mát ghế trước. Trong khi đó, CR-V có lợi thế với hệ thống âm thanh 12 loa Bose, nhiều hơn 4 loa so với đối thủ. Cả hai đều trang bị ghế bọc da, điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa gió hàng ghế sau.

Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe kể trên đều sử dụng hệ động lực kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Tuy nhiên, mẫu xe Honda sử dụng động cơ xăng 2.0 lít hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số E-CVT, trong khi đối thủ Hàn Quốc trang bị động cơ tăng áp 1.6 lít cùng hộp số tự động 6 cấp.

Xét về sức mạnh, Tucson Hybrid có lợi thế với công suất kết hợp 235 mã lực, trong khi CR-V e:HEV L đạt 204 mã lực. Đáng chú ý, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của Tucson Hybrid chỉ 4,6 lít/100 km, thấp hơn mức 5,2 lít/100 km của mẫu xe đối thủ. Điều này giúp mẫu xe Hyundai có lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên lý thuyết.

Xét về công nghệ an toàn, Honda CR-V hybrid có lợi thế khi được trang bị 8 túi khí, nhiều hơn 2 túi khí so với mẫu xe đối thủ từ Hàn Quốc. Dù vậy, cả hai mẫu SUV đều sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và các hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử.

Honda CR-V e:HEV L được niêm yết ở mức 1,17 tỉ đồng, cao hơn Hyundai Tucson Hybrid 81 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch đáng cân nhắc trong tầm giá trên 1 tỉ đồng, đặc biệt khi mẫu xe Hàn Quốc sở hữu hệ động lực hybrid có công suất kết hợp lớn hơn, mức tiêu hao nhiên liệu công bố thấp hơn cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.