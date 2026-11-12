Hơn 10 năm ở Nhật, vợ Việt quay clip nấu món quê kể chuyện xa xứ

Chị Nguyễn Thị Đào (31 tuổi) có chồng là anh Nguyễn Đăng Bảy (35 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) hiện đang sống và làm việc ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Dù đi làm và chăm con nhỏ bận rộn nhưng vợ Việt vẫn thường xuyên quay những khoảnh khắc đáng nhớ chia sẻ cuộc sống ở Nhật.



Những bữa cơm Việt nơi đất khách

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đào cho biết năm 2015 chị qua Nhật Bản lao động theo diện thực tập sinh. Chị Đào quen anh Bảy từ trước và tiếp tục trò chuyện, liên lạc sau khi qua Nhật Bản. Sau 5 năm, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn và sinh em bé vào năm 2023.

Vợ chồng chị Đào đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản ẢNH: NVCC

"Lúc sinh em bé, mình muốn ở gần chồng và con được ở gần bố nên quyết định ở lại Nhật Bản. Thời điểm đó, mình có mẹ chồng qua hỗ trợ 6 tháng nên việc sinh và chăm sóc em bé không có nhiều khó khăn. Mẹ chồng mình rất hiền và luôn quan tâm đến con cháu. Sau 6 tháng, mẹ về Việt Nam nên vợ chồng tự xoay xở", chị Đào chia sẻ.

Khi con gái được 1 tuổi, vợ chồng quyết định gửi con ở nhà trẻ, chị Đào làm việc bán thời gian và chuẩn bị cơm nước cho chồng con. Nhờ có sự động viên từ chồng, chị bắt đầu quay clip nấu ăn và chia sẻ cuộc sống ở Nhật cũng như các bữa ăn của gia đình.

Chị Đào dành thời gian chia sẻ cuộc sống ở Nhật Bản ẢNH: NVCC

Với chị Đào, việc nấu ăn không chỉ đơn thuần là việc nhà mà còn là cách để giữ hương vị quê nhà trong cuộc sống xa quê. Sống ở Nhật, họ có thể dễ dàng mua được nhiều loại thực phẩm của địa phương nhưng những món ăn Việt vẫn xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Khi có thời gian, chị tìm đến những cửa hàng bán thực phẩm Việt, mua nước mắm, bún, bánh tráng, các loại rau và gia vị quen thuộc.

Có những món phải thay thế nguyên liệu vì không dễ tìm như ở Việt Nam. Thế nhưng bằng cách này hay cách khác, chị vẫn cố gắng tìm công thức tương đương.

Những clip vì thế cũng trở thành một cách để các mẹ Việt chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng hoàn cảnh. Người xem có thể học cách tìm nguyên liệu ở Nhật, cách chế biến món Việt bằng thực phẩm sẵn có.

"Dù vừa phải làm việc vừa phải chăm con, lo cơm nước cho gia đình nhưng mình không thấy nhàm chán. Để cuộc sống thoải mái, mình nghĩ điều quan trọng nhất là sự quan tâm của người chồng. Nếu chồng biết quan tâm gia đình, vợ con thì cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc", người vợ bày tỏ.

Sẽ về Việt Nam để gần gia đình

Dù đã quen với cuộc sống ở Nhật nhưng vợ chồng chị Đào vẫn giữ trong lòng mong muốn ngày nào đó được về Việt Nam ổn định cuộc sống. Với họ, Nhật Bản là nơi gia đình đang sinh sống, con cái được chăm sóc và vợ chồng cùng nhau vun vén hiện tại, nhưng quê nhà vẫn là nơi có ông bà, người thân và những ký ức gắn bó từ thuở nhỏ.

Về lâu dài, gia đình chị vẫn có dự định trở về Việt Nam sinh sống. Điều khiến vợ chồng chị cân nhắc nhiều nhất là tương lai của con. Chị cho biết gia đình muốn định hướng để con sau này trở về Việt Nam học tập, làm việc và sinh sống.

Theo chị, việc đưa con về quê hương trong tương lai sẽ giúp con được sống gần ông bà và người thân. Chị cho biết cả hai vợ chồng đang cố gắng tích lũy cho các dự định sau này.

Một ngày không xa họ sẽ về lại Việt Nam ẢNH: NVCC

"Ở Nhật cuộc sống cũng tốt nhưng ở quê nhà còn bố mẹ, anh chị em và những người thân yêu", chị Đào chia sẻ.