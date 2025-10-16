Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 100 người bị lừa tiền vì mua bùa để 'gọi người yêu quay lại'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
16/10/2025 14:27 GMT+7

Hơn 100 người trên khắp cả nước bị lừa hàng trăm triệu đồng vì bỏ tiền ra mua bùa để 'gọi người yêu quay lại trong 3 ngày'.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Khiểm (29 tuổi, trú tại xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ).

Hơn 100 người bị lừa tiền vì mua bùa để 'gọi người yêu quay lại'- Ảnh 1.

Bùi Văn Khiểm tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số trang Facebook, tài khoản Zalo có tên "Bùa yêu xứ Mường", "Bùa ngải xứ Mường"… thường xuyên đăng tải video, hình ảnh hành lễ, cùng các lời quảng cáo có khả năng "làm bùa yêu hiệu nghiệm 100%", "gọi người yêu quay lại sau 3 ngày".

Các đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để "làm lễ từ xa" và "chế tác bùa".

Người nào nhẹ dạ cả tin sẽ chuyển tiền. Nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang, khiến người bị hại không thể liên hệ. Nhiều người vì xấu hổ, ngại trình báo nên các vụ việc khó được phát hiện sớm.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng đứng sau các trang Facebook, tài khoản Zalo "Bùa yêu tên "Bùa yêu xứ Mường", "Bùa ngải xứ Mường"… chính là Bùi Văn Khiểm.

Khiểm thường xuyên thay đổi các số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo.

Với thủ đoạn như đã nêu, công an xác định đến nay Khiểm đã chiếm đoạt của hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ "bùa yêu", "làm phép tâm linh" trên mạng. Đây hoàn toàn là các chiêu trò lừa đảo, đánh vào sự mê tín, yếu đuối trong tình cảm để chiếm đoạt tiền bạc.

Người dân khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo, rao bán "bùa phép" hoặc kêu gọi chuyển tiền với nội dung mập mờ nên chụp lại bằng chứng, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng của lực lượng công an để được hướng dẫn.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo bùa yêu Phú Thọ
