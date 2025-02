Hơn 12,5 triệu khách Việt du xuân, nhiều địa phương đạt doanh thu nghìn tỉ

Theo Cục du lịch quốc gia, năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày cùng với thời tiết thuận lợi nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong cả nước. Khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Nội, Mũi Né, Hội An, Sa Pa. Ngoài ra, các điểm đến ở vùng núi phía Bắc cũng thu hút đông khách phía nam. Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường nguồn Hà Nội, TP.HCM.

Hàng ngàn khách du lịch đổ về núi Bà Đen tham gia lễ khai hội xuân mùng 4 tết ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Nhiều điểm đến thu hút đông lượng khách tham quan, vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, những tỉnh thành sau có doanh thu trên nghìn tỉ từ du lịch trong dịp tết năm nay, đứng đầu là TP.HCM đón 2,1 triệu lượt, tăng 16,7%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 7.690 tỉ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiếp sau là Hà Nội đón 1 triệu lượt khách, tăng 6%; tổng thu từ khách du lịch đạt 3.530 tỉ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2024.

Các địa phương khác doanh thu trên nghìn tỉ, bao gồm: Quảng Ninh đón 969.000 lượt khách; tăng 21%; tổng thu từ khách du lịch đạt 2.665 tỉ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024. Khánh Hòa đón 825.195 lượt khách, tăng 30,6%; tổng thu từ khách du lịch hơn 1.246 tỉ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Kiên Giang đón 471.191 lượt khách, tăng 19,9%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.886,3 tỉ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đà Nẵng đón 469.000 lượt khách, tăng 16,7%; tổng thu từ khách du lịch khoảng 1.887 tỉ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2024. Lào Cai đón 331.382 lượt khách, tăng 24,96%; tổng thu từ khách du lịch đạt 1.201 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương: Quảng Ninh ước đón 228.700 lượt khách; Đà Nẵng đón hơn 228.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024 … Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương trong làm mới sản phẩm và hoạt động...