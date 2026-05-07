Hơn 2.000 mặt bằng nhà đất công để trống kéo dài

Đình Sơn
07/05/2026 10:56 GMT+7

Theo báo cáo từ UBND TP.HCM, trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 2.000 mặt bằng với hàng trăm ha đất là mặt bằng, cơ sở nhà đất, tài sản công do Trung ương quản lý đang để trống kéo dài, gây lãng phí.

Địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại nhiều mặt bằng, cơ sở nhà đất, tài sản công do các tổng công ty, tập đoàn nhà nước, đơn vị thuộc Trung ương quản lý (khoảng hơn 2.000 mặt bằng, với hàng trăm ha) nhưng chưa được sử dụng, khai thác hiệu quả, còn tình trạng để trống kéo dài.

Ngoài ra còn cho thuê mướn, hợp tác kinh doanh làm nơi giữ xe, kinh doanh mua bán không đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí nguồn lực nhà nước, đặc biệt là những mặt bằng có diện tích lớn nằm dọc tuyến đường đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận 4, 6, 8 (cũ).

Trước đây, theo Nghị quyết số 54/2017 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM quy định thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất từ việc bán tài sản công gắn liền với đất do các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn (trừ quốc phòng, an ninh) sau khi trừ chi phí liên quan và dùng cho đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, thực tế chưa thực hiện được do các cơ quan, đơn vị thiếu hợp tác triển khai.

Hiện khu nhà đất tại số 140 Nguyễn Thị Minh Khai đang là Kho bạc nhà nước

Do đó, thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét ủy quyền cho UBND TP.HCM chủ động rà soắt, kiểm tra và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương, bộ, ngành quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, bỏ trống hoặc không đúng mục đích và có phương án sắp xếp lại theo quy hoạch của thành phố, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Quỹ đất sau khi xử lý thu hồi sẽ được thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Riêng đối với cơ sở nhà, đất tại số 140 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa (trước là phường Võ Thị Sáu, quận 3), UBND TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính thống nhất điều chuyển cơ sở nhà đất này cho UBND TP.HCM quản lý để bố trí cho cơ quan, đơn vị của thành phố sử dụng làm trụ sở làm việc, để hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc.

