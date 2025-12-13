Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Hơn 2,13 triệu lượt khách hàng được ngân hàng cảnh báo gian lận, lừa đảo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/12/2025 10:16 GMT+7

Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 11.12, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của NHNN (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng.

Trong đó, hơn 670.000 lượt khách đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo gian lận, lừa đảo với tổng giá trị giao dịch tương ứng lên tới hơn 2.570 tỉ đồng… Tính đến ngày 11.12, đã có 122/147 đơn vị kết nối và báo cáo thành công lên SIMO, với tổng cộng 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, NHNN ban hành chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam, cùng với việc ban hành Thông tư quy định và tổ chức thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và đưa vào vận hành SIMO vào năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong công tác giám sát hệ thống thanh toán.

Ngân hàng cảnh báo gian lận, lừa đảo 2,13 triệu lượt khách hàng- Ảnh 1.

Hệ thống ngân hàng đã chặn hơn 2.570 tỉ đồng gian lận, lừa đảo

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng đó, hệ thống SIMO hỗ trợ các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo, đảm bảo an toàn cho tài khoản thanh toán và ví điện tử của khách hàng.

Sau 20 năm, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005. Trong giai đoạn 2015 - 2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua điện thoại di động tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị; giao dịch qua mã QR (QR Code), phổ biến từ năm 2018, đã tăng hơn 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS), triển khai từ tháng 5.2002 và mở rộng toàn quốc vào cuối năm 2008, đến nay vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả, trở thành "trục xương sống" của nền kinh tế. So với năm 2005, số lượng giao dịch qua IBPS đã tăng 36 lần, giá trị giao dịch tăng 148 lần.

Từ tháng 10.2008, Vụ Thanh toán được giao thêm chức năng giám sát hệ thống IBPS, góp phần bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, hỗ trợ thực thi chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Từ năm 2018 đến nay, giao dịch qua mã QR (QR Code) đã tăng trưởng bùng nổ, gấp hơn 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán số tại Việt Nam. Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử do NAPAS vận hành từ năm 2015 đã trở thành nền tảng hạ tầng quan trọng cho thanh toán bán lẻ tức thời, phát triển thẻ chip nội địa và thanh toán liên thông, chuẩn hóa qua mã QR. Đồng thời, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử ghi nhận mức tăng trưởng trung bình hàng năm trên 170% về số lượng và 180% về giá trị giao dịch.

Tin liên quan

Ngân hàng cảnh báo sớm, chặn hơn 2.300 tỉ đồng tiền lừa đảo

Ngân hàng cảnh báo sớm, chặn hơn 2.300 tỉ đồng tiền lừa đảo

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thông qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), đã có 1,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 610.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là hơn 2.300 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

ngân hàng Gian lận lừa đảo Thanh toán dịch vụ QRCODE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận