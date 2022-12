Hơn ngàn đặc sản vùng miền hội tụ về tòa nhà cao nhất Việt Nam

Chương trình do Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, nhằm kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp, các làng nghề truyền thống của cả nước đang kinh doanh, sản xuất sản phẩm địa phương từ tài nguyên bản địa.

Theo Ban tổ chức, có hơn 1.000 sản phẩm là nông đặc sản của gần 100 gian hàng đến từ các địa phương: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Dương, Ninh Thuận, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình.... Trong đó, nhiều sản phẩm đã tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế thông qua đường chính ngạch.

Bên cạnh hoạt động mua bán hàng tết, chương trình còn có các hoạt động như hướng dẫn cách chưng mâm ngũ quả; trình diễn dệt thổ cẩm, lụa tơ tằm của đồng bào Thái ở Nghệ An; làm tinh dầu bằng các loại thảo dược thiên nhiên; hướng dẫn cách xếp gạo làm tranh; làm sản phẩm sức khỏe từ thảo dược thiên nhiên…