Giải trí Phim

Hồng Diễm đón tin vui

Thu Thủy
Thu Thủy
31/10/2025 22:13 GMT+7

Sau thời gian vắng bóng, Hồng Diễm trở lại màn ảnh nhỏ với phim 'Lằn ranh'. Cô vừa đón tin vui khi nhận giải Nữ diễn viên của năm - mảng phim truyền hình do một tạp chí trao tặng.

Hồng Diễm bày tỏ niềm vui khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên của năm ở mảng phim truyền hình: "Tôi cảm ơn ngôi nhà chung VFC và khán giả đã yêu thương, ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Giải thưởng này là sự ghi nhận và cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa trong thời gian tới, cho những vai diễn mới".

Hồng Diễm đón tin vui dù gây tranh cãi khi tái xuất phim - Ảnh 1.

Hồng Diễm nhận giải thưởng Nữ diễn viên của năm - mảng phim truyền hình tối 30.10

ẢNH: FBNV

Trong Lằn ranh vừa phát sóng, vai Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Việt Đông là bước rẽ quan trọng của nữ diễn viên khi rời hình tượng "ngọc nữ" dịu dàng trong các phim tình cảm - tâm lý để thử sức ở dòng phim chính luận, nhiều thuật ngữ pháp lý và phải thể hiện phong thái quyền lực.

Hồng Diễm đón tin vui dù gây tranh cãi khi tái xuất phim - Ảnh 2.

Vai diễn của Hồng Diễm trong phim mới gây tranh cãi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay khi những tập đầu phát sóng, vai diễn mới của Hồng Diễm đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả băn khoăn về tạo hình và thần thái của nữ diễn viên sinh năm 1983 khi hóa thân thành lãnh đạo của ngành kiểm sát. Một số nhận xét cho rằng vẻ hiền hòa quen thuộc khiến cô chưa toát lên sự sắc lạnh của một phó viện trưởng, trong khi lời thoại nặng tính pháp lý đòi hỏi nhịp thoại dứt khoát hơn. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến ghi nhận nỗ lực "lột xác", dám thử thách bản thân với dạng vai hoàn toàn mới của Hồng Diễm.

Hồng Diễm đón tin vui dù gây tranh cãi khi tái xuất phim - Ảnh 3.

Lần đầu tiên Hồng Diễm thử sức với dòng phim chính luận, vào vai một nhân vật quyền lực

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hồng Diễm là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng, với loạt vai diễn phụ nữ chịu thương chịu khó, bị thiệt thòi và tổn thương trong các phim: Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Hành trình công lý… Màn tái xuất trong Lằn ranh được coi là một cuộc "thử lửa" đáng chú ý của mỹ nhân phim giờ vàng.

