Houthi tấn công Ả Rập Xê Út: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Phía Houthi cho biết đã tấn công một địa điểm nhạy cảm tại Riyadh. Nhiều người đã nhìn thấy cột khói lớn bốc lên từ khu vực trông giống như kho nhiên liệu tại sân bay, kèm theo ngọn lửa. Chuyện này đã lâu rồi không xảy ra. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Riyadh bị tấn công ở quy mô như thế này.

Ông Timour Azhari, phóng viên Reuters, cho biết: “Đây là cuộc xung đột đã kéo dài suốt 11 năm, và Ả Rập Xê Út đã tham gia vào đó trong suốt 11 năm qua. Thái tử [Ả Rập Xê Út] đã phát động cuộc chiến này với sức mạnh không quân áp đảo vào năm 2015”.

Đã 11 năm trôi qua với biết bao máu, mồ hôi và nước mắt, nhưng Yemen vẫn chìm trong xung đột, còn Houthi vẫn có khả năng chiếm giữ lãnh thổ và đe dọa Ả Rập Xê Út.

Diễn biến leo thang có ý nghĩa gì đối với Ả Rập Xê Út?

“Tôi nghĩ họ không quá ngạc nhiên về năng lực của Houthi, mà ngạc nhiên hơn về việc nhóm này lại chọn con đường - hay hành động - như vậy. Kể từ năm 2022, Ả Rập Xê Út đã tiến hành đàm phán với Houthi. Họ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm này. Họ đang nỗ lực thúc đẩy một tiến trình chính trị để đưa Houthi tham gia, đi kèm với đó là những cam kết về sự công nhận tính chính danh cũng như các khoản hỗ trợ tài chính”, ông Azhari nói.

Lực lượng Houthi ăn mừng việc giành được thêm lãnh thổ sau một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở miền tây Yemen, ngày 14.9.2026 ẢNH: REUTERS

Chính vì vậy, Ả Rập Xê Út dường như khá tin tưởng rằng Houthi sẽ tiếp tục đi theo lộ trình đó bất chấp tình hình leo thang trong khu vực. Và chúng ta thực sự đã chứng kiến tình thế đảo chiều trong vài tháng gần đây.

Giờ đây, trọng tâm thảo luận chủ yếu xoay quanh câu hỏi: liệu chúng ta có thể lôi kéo lực lượng Houthi tham gia vào một tiến trình chính trị một lần nữa hay không? Và nếu không thể, thì có lẽ giải pháp quân sự là lựa chọn duy nhất. Liệu chúng ta có thể thực hiện giải pháp quân sự đó không?.

“Liệu Ả Rập Xê Út có đủ quyết tâm theo đuổi một giải pháp quân sự như vậy, khi mà nó có thể dẫn đến những đợt tấn công dồn dập nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của vương quốc này?”, phóng viên Azhari đặt câu hỏi.

Ả Rập Xê Út có đồng minh nào?

Mỹ đã công khai từ chối việc tham gia trực tiếp vào hoạt động quân sự. Nước này hiện đang cung cấp hỗ trợ tình báo và giúp Ả Rập Xê Út lên kế hoạch cho một cuộc phản công tiềm năng.

“Như vậy, có thể nói Mỹ đang có những động thái hỗ trợ nhất định, nhưng chắc chắn họ không muốn sa lầy vào một cuộc xung đột khác tại một eo biển khác. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm các đối tác khác để hợp tác”.

Theo phóng viên Azhari, “Cho đến nay, chúng ta chưa thấy bất kỳ bước tiến đáng kể nào trên phương diện này. Hiệp ước Mecca - một thỏa thuận quốc phòng được Ả Rập Xê Út ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vài tuần trước - vẫn chưa đi vào thực tiễn; đồng thời, liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia được kỳ vọng cũng chưa thực sự chứng tỏ được hiệu quả hay sức mạnh thực tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Ả Rập Xê Út dường như đang phải đơn độc đối mặt với tình thế này”.

Rủi ro và thách thức đối với Ả Rập Xê Út là gì?

Thời điểm hiện tại đang trở nên vô cùng khó khăn đối với vương quốc này cũng như giới lãnh đạo của họ. Nếu nhìn vào chiến lược của Ả Rập Xê Út trong thập niên qua, có thể thấy nó dựa trên chiến lược chuyển đổi quốc gia mang tên ‘Tầm nhìn 2030’ (Vision 2030). Chiến lược này bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, với mục tiêu thực sự là chuyển đổi vương quốc từ một nơi chỉ xuất khẩu dầu mỏ thành một điểm đến thu hút du khách, nơi mọi người có thể đến để tham quan, giải trí và khám phá.

“Điều này đòi hỏi một khu vực tương đối ổn định, nhưng rõ ràng là tình hình hiện tại đang đi ngược lại với hướng đi đó”, theo ông Azhari.