Hứa Minh Đạt trải lòng về 'người ơn', tiết lộ cuộc sống ở tuổi 44

Nhắc về những ngày đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật, Hứa Minh Đạt cho biết anh được đào tạo tại trường sân khấu, sau đó may mắn được cộng tác với sân khấu kịch trước khi nổi tiếng. Thời điểm đó, để tiếp cận, học hỏi từ những bậc tiền bối, nam diễn viên không ngại làm hậu đài, phát tờ rơi để có thể quan sát, tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Chặng đường nghệ thuật của Hứa Minh Đạt

Hứa Minh Đạt là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các dự án phim ảnh. Ngoài ra, anh còn có tổ ấm viên mãn bên vợ là diễn viên Lâm Vỹ Dạ Ảnh: ĐPCC

“Diễn viên có rất nhiều dạng. Như tôi thì nhan sắc có giới hạn, nhưng được cái có kỹ thuật, sự duyên dáng với thế mạnh là hài. Tôi cũng ít có cơ hội casting lắm. Lúc học ở trường, thầy khuyên tôi nên tập trung học đi”, anh kể. Dù vậy, Hứa Minh Đạt không tránh khỏi cảm giác hoang mang khi chứng kiến những người bạn cùng trang lứa đi đóng phim. Tuy nhiên anh động viên bản thân cố gắng học tập để trau dồi thêm về nghề.

Theo Hứa Minh Đạt, để có thể được khán giả biết đến sau khi ra trường là cả một chặng đường dài, trong đó yếu tố may mắn là điều anh không phủ nhận. Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, nam diễn viên đã bộc lộ năng khiếu diễn hài. Do đó, NSƯT Công Ninh trao cơ hội cho anh tiếp cận với thực tế thông qua việc cộng tác với nhà hát kịch.

“Lúc đó nhân lực ở nhà hát đang thiếu, thầy giới thiệu để tôi làm MC. Nói vậy chứ mình chỉ ở trong cánh gà ngồi đọc chứ không được bước ra sân khấu. Nhưng may mắn là nhờ vậy, tôi được xem đàn anh, đàn chị biểu diễn và học hỏi”, anh kể. Đây cũng là cơ duyên để Hứa Minh Đạt gặp gỡ nghệ sĩ Hữu Lộc, từ đó được trao cơ hội cọ xát. “Sau đó anh Lộc gọi tôi về nhóm, được diễn kịch dài, được đi tấu hài và va chạm nhiều”, anh nhớ lại.

Hứa Minh Đạt chia sẻ gia đình là nguồn an ủi đối với anh mỗi khi gặp khó khăn trong công việc Ảnh: ĐPCC

Ngoài sự nghiệp, Hứa Minh Đạt còn có tổ ấm viên mãn bên Lâm Vỹ Dạ. Nam diễn viên nói sau khi lập gia đình, anh phải cân nhắc nhiều hơn để có thể lo cho những người thương yêu. “Khi sắp có con, tôi phải tính toán nhiều cái để sinh nhai. Lúc đó tấu hài đang bão hòa thì tôi may mắn được tham gia các MV, phim ngắn ca nhạc, tiếp cận khán giả nhiều hơn. Nhờ vậy tôi xoay xở chuyện gia đình cũng nhẹ nhàng hơn”, diễn viên 8X trải lòng.

Sau đó, Hứa Minh Đạt tham gia các dự án phim truyền hình, rồi góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh. Theo anh, để “đi đường dài” với nghề, bản thân phải học cách thích nghi với thời cuộc. Anh chia sẻ: “Mình phải đam mê mới được. Nếu không đam mê, mình chọn bỏ cuộc vì nghĩ thời mình đã hết rồi thì mọi thứ sẽ trôi qua. Mình phải tập thích ứng như thế nào, đó là sự thay đổi của bản thân để phù hợp với thời thế”.

Ở tuổi 44, Hứa Minh Đạt vẫn say mê, hết lòng với các hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên nói trong những giai đoạn bản thân gặp khó khăn trong công việc, gia đình chính là nguồn động lực lớn. “Có khi cả tháng trời tôi không có việc, vợ nói rằng 'Không sao đâu, mình cứ từ từ, miễn sao anh cứ làm bằng đam mê của mình là được'. Tôi được gia đình hỗ trợ về mặt tâm lý khi làm nghề”, diễn viên phim Hẹn em ngày nhật thực chia sẻ thêm.