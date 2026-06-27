Hứa Vĩ Văn về Đất Đỏ lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng cho học sinh

Ngày 27.6, tại Không gian đọc cộng đồng Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP.HCM), Sở VH-TT TP.HCM phối hợp Báo điện tử Dân Trí tổ chức chương trình trao tặng sách với chủ đề “Cùng xây thư viện Võ Thị Sáu - Thắp sáng tri thức cho thế hệ tương lai”, thu hút đông đảo người dân và học sinh địa phương.

Các bạn nhỏ hào hứng tham dự buổi lễ trao sách và tham gia các trò chơi Ảnh: BTC

Và cùng đọc sách tại chỗ thỏa thích Ảnh: BTC

Chương trình là một trong những hoạt động thuộc chuỗi hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách - Học bao điều hay”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP.Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

550 đầu sách trang bị cho Không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu

Tại Đất Đỏ, đoàn đã trao tặng 550 đầu sách, góp phần xây dựng Không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu trở thành địa chỉ đọc sách, học tập và sinh hoạt văn hóa phong phú dành cho học sinh, thanh thiếu nhi và người dân địa phương; qua đó lan tỏa văn hóa đọc, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ.

“Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có nhiều điều kiện tiếp cận Internet và mạng xã hội, bên cạnh những thông tin hữu ích vẫn còn không ít nội dung tiêu cực có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách. Vì vậy, việc xây dựng và phát huy các không gian đọc sách chất lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc nuôi dưỡng thói quen đọc, khuyến khích học tập, đồng thời định hướng những giá trị sống tích cực cho thế hệ trẻ”, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thị Thu Hiền chia sẻ.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ Ảnh: BTC

Các bạn nhỏ được nhận những phần quà ý nghĩa Ảnh: BTC

Bà Thu Hiền cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả Không gian đọc cộng đồng thông qua các hoạt động như giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về sách, các chương trình trải nghiệm..., qua đó thu hút ngày càng nhiều thiếu nhi đến với sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Sự xuất hiện của diễn viên điện ảnh Hứa Vĩ Văn tại Đất Đỏ khiến người dân và các em học sinh thích thú. Anh góp phần làm sôi động không khí miền quê yên bình bằng ca khúc Còn gì đẹp hơn (sáng tác: Nguyễn Hùng), đồng thời chia sẻ cùng các em học sinh về ý nghĩa của việc đọc sách, tinh thần ham học hỏi, ý chí vượt khó, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng các em đã "làm nóng" không khí miền quê xanh mát bằng ca khúc Còn gì đẹp hơn Ảnh: BTC

Tiếp đó, MC - nhà văn Phương Huyền dẫn dắt các em thiếu nhi bước vào không gian tri thức với hoạt động lựa chọn những cuốn sách yêu thích, viết cảm nhận về điều tâm đắc sau khi đọc, nhân vật truyền cảm hứng và chia sẻ những ước mơ trong tương lai.

Dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao 80 suất học bổng (tổng trị giá 40 triệu đồng) cùng 100 phần quà gồm bút, vở và dụng cụ học tập dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.