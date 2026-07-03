Hưng Yên bắt đầu cấm biển để chống bão Maysak

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công điện gửi các ban ngành, đơn vị và UBND các xã, phường về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 (bão Maysak).

Công điện nêu, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 3.7, tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 110,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Dự báo từ ngày 3 - 5.7, địa bàn Hưng Yên có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm. Từ sáng 4.7, vùng biển các xã Hưng Phú, Nam Cường, Đồng Châu, Đông Tiền Hải, Đông Thái Ninh, Thái Ninh, Thái Thụy và Đông Thụy Anh có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động.

Do đó, để chủ động phòng, chống bão Maysak, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước diễn biến của bão và cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trước và sau khi bão đổ bộ cũng như đồng thời chủ động triển khai phương án phòng, chống bão thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo phương châm "4 tại chỗ"…

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương ven biển thực hiện cấm biển từ 16 giờ chiều 3.7.

Đồng thời, bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sắp xếp phương tiện không để xảy ra va chạm, chìm tàu tại nơi neo đậu; hoàn thành trước 19 giờ ngày 3.7.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu khẩn trương rà soát, bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, công trình đang thi công trên các tuyến đê, nhất là đê cửa sông, đê biển; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý ngay các công trình không bảo đảm an toàn.

Các xã ven biển cần phối hợp di dời người lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản tại các vùng bãi thấp ven sông, ven biển đến nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông trước 20 giờ ngày 3.7.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu phải cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khơi thông dòng chảy, tiêu nước bảo vệ sản xuất.

Các lực lượng quân sự, công an, các sở, ngành, đơn vị được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.