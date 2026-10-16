Huy động người trẻ giải quyết những bài toán lớn

Chủ trì chương trình đối thoại có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Cùng dự có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Rà soát chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên

Tại chương trình, các bạn trẻ đã trao đổi với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành về những vấn đề đang quan tâm như giải quyết việc làm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa phát triển; cơ chế tạo điều kiện cho nhà khoa học trẻ nghiên cứu, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn; giải pháp khơi thông nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu đến tham dự buổi đối thoại với thanh niên ngày 15.10 ẢNH: TUẤN MINH

Kết luận diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá bên cạnh những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên vẫn đang đối mặt nhiều thách thức. Trình độ, kỹ năng của một bộ phận người trẻ chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; cơ chế hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp chưa có đột phá, nguồn lực dành cho phát triển thanh niên còn hạn chế.

Theo Thủ tướng, sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động đòi hỏi các cơ quan quản lý phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho những ngành nghề mới, giúp thanh niên nâng cao tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thiết thực.

Chính phủ sẽ chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong quá trình xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm. T.Ư Đoàn sẽ được tham gia góp ý đối với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình đầu tư công của Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời tổng hợp ý kiến của thanh niên, nhất là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, để đề xuất chính sách phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội ẢNH: TUẤN MINH

Đối với Bộ Nội vụ, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030, nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu, nhất là ở những ngành nghề mới. Bộ cần phối hợp với T.Ư Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát chính sách giải quyết việc làm, phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ trong quý 1/2027 đề xuất các cơ chế, chính sách mới, mạnh hơn và khả thi hơn đối với thanh niên.

Phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược

Với Bộ KH-CN, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; thúc đẩy đặt hàng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức, đề xuất và chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu. Bộ phải phối hợp với T.Ư Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đăng ký các danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược phù hợp với năng lực thanh niên, đồng thời huy động người trẻ giải quyết những bài toán lớn của ngành và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN nghiên cứu cơ chế phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử, báo cáo Chính phủ trong quý 4/2026. Cùng với đó, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, nhà khoa học trẻ sử dụng các cơ sở nghiên cứu, trung tâm thí nghiệm và hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, viện trường và doanh nghiệp để chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước. T.Ư Đoàn phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) thường xuyên tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, xử lý. Những vấn đề cần tập trung gồm thủ tục hành chính, chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ. Thủ tướng nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị phải hướng đến kết quả cuối cùng, tiếp tục xử lý những vấn đề doanh nghiệp chưa đồng tình, bảo đảm chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu đôn đốc triển khai hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ mua nhà ở xã hội, hoàn thiện cơ chế cho vay thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận tín dụng.

Với Bộ GD-ĐT, Thủ tướng yêu cầu chú trọng phát triển tư duy, năng lực thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm; tăng cường hướng nghiệp, gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp và thị trường lao động. Các trường cần phát triển không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp.