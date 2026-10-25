Huyết áp cao: Phát hiện tác hại không ngờ

Thoái hóa khớp là bệnh lý khiến sụn khớp suy giảm dần, gây đau, cứng khớp và hạn chế vận động. Tình trạng này lâu nay chủ yếu được lý giải bởi quá trình lão hóa và tổn thương cơ học. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy huyết áp cao có thể góp phần đẩy nhanh quá trình tổn thương sụn, theo trang tin khoa học ScienceAlert.

Thoái hóa khớp là bệnh lý khiến sụn khớp suy giảm dần, gây đau, cứng khớp và hạn chế vận động Ảnh: P.H tạo từ AI

Huyết áp cao liên quan đến nguy cơ thoái hóa khớp

Các nhà nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) dẫn đầu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 36.820 người từ 45 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy người bị tăng huyết áp có tỷ lệ mắc thoái hóa khớp cao hơn. Mối liên hệ này rõ hơn ở phụ nữ và những người có tổn thương khớp gối nghiêm trọng.

Để tìm hiểu cơ chế, nhóm nghiên cứu tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên chuột bị tăng huyết áp và được can thiệp phẫu thuật nhằm mô phỏng thoái hóa khớp. Kết quả cho thấy huyết áp cao làm tình trạng mất sụn tại các khớp bị tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Tác động này không xuất hiện tương tự ở những khớp khỏe mạnh.

Phát hiện cơ chế thúc đẩy tổn thương sụn

Theo nghiên cứu vừa đăng trên Science ngày 1.10, một mắt xích quan trọng trong quá trình này là hormone arginine vasopressin (AVP), có vai trò điều hòa cân bằng nước và huyết áp.

Khi huyết áp tăng, nồng độ AVP lưu thông trong máu có thể tăng. Trong khi đó, quá trình lão hóa hoặc tổn thương khớp làm tăng sự biểu hiện của thụ thể AVPR1A trên tế bào sụn.

Khi AVP gắn vào thụ thể AVPR1A, các tín hiệu thúc đẩy phân hủy sụn được kích hoạt, đồng thời những cơ chế duy trì và tái tạo chất nền sụn bị suy giảm. Sự kết hợp giữa hormone lưu thông trong máu và thụ thể gia tăng ở khớp bị tổn thương có thể khiến thoái hóa khớp tiến triển nhanh hơn.

Đáng chú ý, khi các nhà khoa học loại bỏ gien tạo thụ thể AVPR1A hoặc sử dụng thuốc ức chế thụ thể này ở chuột, mức độ tổn thương sụn giảm rõ rệt. Phát hiện mở ra hướng nghiên cứu mới nhằm tìm kiếm phương pháp làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

Hướng tiếp cận mới trong điều trị thoái hóa khớp

Theo các tác giả, trục tín hiệu AVP - AVPR1A có thể trở thành mục tiêu tiềm năng để phát triển phương pháp điều trị thoái hóa khớp, đặc biệt ở những người có tăng huyết áp và khớp đã bị lão hóa hoặc tổn thương.

Tuy nhiên, kết quả bảo vệ sụn hiện được ghi nhận trong các mô hình thí nghiệm, chưa đồng nghĩa với việc thuốc ức chế thụ thể này đã được chứng minh an toàn và hiệu quả ở người. Cần thêm nghiên cứu để xác định liệu cơ chế tương tự có diễn ra trong cơ thể người và có thể ứng dụng vào điều trị hay không.

Trong khi chờ đợi các bằng chứng tiếp theo, kiểm soát huyết áp vẫn rất quan trọng để giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ và tổn thương thận. Người bệnh nên đo huyết áp định kỳ, dùng thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn hợp lý và vận động phù hợp với tình trạng khớp.