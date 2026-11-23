Hyundai vừa giới thiệu Elantra thế hệ thứ 8 tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2026. Trước đó, mẫu sedan hạng C này đã xuất hiện tại Hàn Quốc với tên gọi Avante. Thế hệ mới dự kiến phân phối tại các thị trường trên thế giới từ năm 2027.

Elantra thế hệ mới thay đổi toàn diện thiết kế ẢNH: HYUNDAI

Nếu thế hệ thứ 7 từng thu hút sự chú ý với kiểu dáng thể thao, nhiều đường gân cắt xẻ thì Elantra mới tiếp tục thay đổi diện mạo theo hướng vuông vức, bề thế hơn. Điều này cho thấy, Hyundai lại một lần nữa quyết tâm "thay hình, đổi dạng" mẫu sedan chủ lực của thương hiệu.

Elantra thế hệ mới thay đổi toàn bộ thiết kế

Hyundai áp dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel cho Elantra mới. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô kéo dài, cụm đèn LED thanh mảnh và cản trước có nhiều chi tiết cắt xẻ. Những đường gân chéo trên thế hệ cũ được thay bằng các mảng thân xe phẳng, trong khi vòm bánh xe tạo hình nổi khối, mang đến vẻ ngoài cơ bắp hơn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình chữ H kết hợp dải đèn sáng kéo ngang, khiến phần đuôi xe trở nên vuông vức. Tay nắm cửa dạng phẳng cũng góp phần tạo diện mạo hiện đại cho mẫu sedan Hàn Quốc.

Kích thước tổng thể Elantra thế hệ mới lớn hơn đôi chút so với đời tiền nhiệm

ẢNH: HYUNDAI

Không chỉ thay đổi kiểu dáng, Elantra còn tăng kích thước so với trước. Xe dài 4.795 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.425 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. So với đời trước, chiều dài tăng 85 mm, chiều rộng tăng 30 mm, trục cơ sở kéo dài thêm 30 mm, góp phần cải thiện không gian hàng ghế sau.

Bên trong, bảng táp-lô được thiết kế lại với màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Hệ thống giải trí Pleos Connect sử dụng nền tảng Android Automotive OS, tích hợp trợ lý giọng nói Gleo AI và khả năng cập nhật phần mềm từ xa. Hyundai vẫn giữ các nút bấm vật lý để điều chỉnh điều hòa và một số chức năng thường dùng.

Tùy phiên bản, xe có thêm ghế trước sưởi, làm mát, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa.

Nội thất Elantra thế hệ mới khá giống "đàn anh" Hyundai Tucson mới ẢNH: HYUNDAI



Tại thị trường Mỹ, Elantra mới có hai lựa chọn động cơ. Bản máy xăng 2.0 lít, 4 xi-lanh sản sinh công suất 147 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp IVT, dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, Elantra Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 155 mã lực, đi cùng hộp số ly hợp kép 6 cấp. Pin hybrid được nâng dung lượng lên 1,49 kWh, đồng thời bổ sung chức năng điều chỉnh mức phanh tái sinh bằng lẫy sau vô-lăng. Hyundai đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của phiên bản này khoảng 4,4 lít/100 km.

Mẫu sedan còn có gói hỗ trợ lái SmartSense với các tính năng như phanh tự động phòng tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù. Trang bị cụ thể thay đổi tùy phiên bản và thị trường phân phối.

Hyundai Elantra gặp khó tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Hyundai Elantra hiện có 4 phiên bản, giá từ 579 - 769 triệu đồng, cạnh tranh với Mazda3, Honda Civic và KIA K3. Tuy nhiên, mẫu sedan mang thương hiệu Hàn Quốc đang gặp khó về doanh số.

Tháng 10.2026, Hyundai Thành Công chỉ bán được 11 xe Elantra, giảm so với 16 xe của tháng trước. Lũy kế 10 tháng năm 2026, doanh số mẫu sedan Hàn Quốc đạt 259 xe. Trong khi đó, Mazda3 bán được 2.302 xe, cao gần 9 lần Elantra. Ngoài ra, Elantra cũng liên tục xếp trong top 10 mẫu ô tô bán chậm nhất hàng tháng tại Việt Nam.

Ngoài sức ép từ các đối thủ cùng phân khúc, nhóm sedan hạng C cũng đang chịu ảnh hưởng bởi xu hướng khách Việt ưu tiên xe SUV, crossover. Mặc dù Hyundai Thành Công chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này tại Việt Nam nhưng trước xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi, việc Elantra thế hệ mới tạo được bước ngoặt doanh số cũng là điều khá xa vời.