Subaru Forester bản hybrid chốt giá 1,599 tỉ đồng, ngang Hyundai Palisade

Sau thời gian được các đại lý nhận đặt cọc, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid đã chính thức trình làng thị trường Việt Nam với giá bán 1,599 tỉ đồng. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV Forester thế hệ thứ 6, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn xe hybrid cho khách hàng trong nước.

So với hai phiên bản máy xăng Forester 2.5 i-L EyeSight và 2.5 i-S EyeSight đang phân phối với giá lần lượt 1,299 - 1,399 tỉ đồng, bản hybrid có giá cao hơn từ 200 - 300 triệu đồng. Mức chênh lệch này đổi lại hệ truyền động điện hóa mới, cùng một số nâng cấp về trang bị, tiện nghi và khả năng vận hành.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có giá bán 1,599 tỉ đồng, trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng Forester tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, giá bán Forester Hybrid hiện đã tương đương nhiều mẫu SUV thuộc phân khúc lớn hơn. Đơn cử, Hyundai Palisade Hybrid vừa công bố giá 1,499 - 1,699 tỉ đồng. Như vậy, Forester Hybrid thậm chí đắt hơn bản Palisade Prestige 100 triệu đồng, đồng thời chỉ thấp hơn các bản Calligraphy khoảng 90 - 100 triệu đồng.

Dù vậy, hai mẫu xe hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Nếu Hyundai Palisade chú trọng không gian rộng rãi với cấu hình 7 - 8 chỗ ngồi, Subaru Forester Hybrid lại tập trung nhiều hơn vào công nghệ vận hành, khả năng kiểm soát thân xe và những trang bị an toàn đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.

Thay đổi lớn nhất trên Forester Hybrid nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít với hai mô-tơ điện tích hợp trong cụm hộp số Lineartronic cải tiến. Trong đó, một mô-tơ đảm nhiệm chức năng phát điện và khởi động động cơ, mô-tơ còn lại trực tiếp tham gia dẫn động xe.

Hệ thống này có tổng công suất khoảng 195 mã lực, cao hơn mức 182 mã lực của phiên bản xăng 2.5 lít. Quan trọng hơn, nhờ cấu trúc hybrid nối tiếp - song song (hybrid kết hợp), Forester có thể vận hành bằng điện ở dải tốc độ thấp, sử dụng động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai nguồn động lực khi tăng tốc, leo dốc. Pin hybrid tự nạp thông qua động cơ và hệ thống phanh tái tạo năng lượng, không cần kết nối nguồn sạc bên ngoài.

Điểm khác biệt lớn nhất của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid thế hệ mới, kết hợp động cơ Boxer 2.5 lít với hai mô-tơ điện ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một điểm khác biệt đáng chú ý là Forester Hybrid có thêm nút lựa chọn chế độ EV, cho phép người lái chủ động chuyển sang vận hành bằng điện khi điều kiện cho phép. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi di chuyển chậm trong khu dân cư, bãi đỗ xe hoặc những khu vực cần hạn chế tiếng ồn.

Dù chuyển sang hệ truyền động cơ lai xăng - điện, Forester vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, vốn cũng được trang bị trên bản máy xăng. Điểm khác biệt nằm ở cách hệ thống điện hóa phối hợp với cơ cấu dẫn động, thay vì sử dụng mô-tơ độc lập cho cầu sau, Subaru vẫn giữ kết nối cơ khí giữa hai cầu thông qua trục các-đăng. Cấu trúc này giúp tận dụng lực kéo từ mô-tơ điện, đồng thời duy trì đặc tính phân bổ lực kéo và độ ổn định vốn là thế mạnh của Forester.

Bên cạnh đó, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục sở hữu khoảng sáng gầm 220 mm, hệ thống X-MODE với hai chế độ hỗ trợ vận hành trên địa hình khó, cùng tính năng hỗ trợ đổ đèo. Những trang bị này giúp Forester duy trì tính linh hoạt khi di chuyển trên nhiều loại địa hình, thay vì chỉ chú trọng khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Theo thông số tiêu thụ nhiên liệu tại Việt Nam, Forester Hybrid tiêu hao khoảng 6,18 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, thấp hơn bản máy xăng 2.5 lít. Trong khi đó, Subaru công bố mẫu xe có thể di chuyển hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy bình nhiên liệu 63 lít.

Ngoài hệ truyền động, Forester Hybrid cũng có một số thay đổi giúp phân biệt với phiên bản máy xăng. Dễ nhận thấy nhất là bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch, lớn hơn loại 18 inch trên Forester 2.5 Boxer. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách khỏe khoắn của Forester thế hệ mới với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED hình chữ C và các đường nét thân xe vuông vức.

So với bản máy xăng, Forester Hybrid được nâng cấp mâm xe 19 inch, giao diện hiển thị thông tin hybrid sau vô-lăng và hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa ẢNH: NGUYỄN DUY

Bước vào khoang lái, bản hybrid giữ lại cách bố trí nội thất quen thuộc với màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch đặt dọc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tuy nhiên, cụm đồng hồ phía sau vô-lăng được điều chỉnh giao diện (loại bỏ bảng đồng hồ đo mô-men xoắn và thay bằng đồng hồ báo chế độ vận hành, giúp người lái theo dõi các thông tin liên quan đến hoạt động của hệ truyền động hybrid. Đây là điểm khác biệt so với cụm đồng hồ truyền thống trên bản xăng.

Đáng chú ý hơn, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 6 loa trên Forester máy xăng được thay bằng dàn Harman Kardon trên bản hybrid. Trang bị này gồm 10 loa chính, một loa siêu trầm và bộ khuếch đại 8 kênh, góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí trong ca-bin. Những tiện nghi như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc không dây 15 W, cửa sổ trời và cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân tiếp tục được duy trì.

Về an toàn, Forester Hybrid sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 với cụm camera kép kết hợp camera đơn góc rộng, hỗ trợ nhận diện người đi bộ và xe đạp. Các tính năng đáng chú ý gồm phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, giám sát người lái và hỗ trợ dừng xe khẩn cấp. Xe còn có camera 360 độ, phanh tự động khi lùi cùng 8 túi khí.

Với mức giá 1,599 tỉ đồng, Subaru Forester Hybrid rõ ràng không đặt trọng tâm cạnh tranh vào giá bán hay kích thước. Thay vào đó, hệ truyền động Strong Hybrid, dẫn động bốn bánh SAWD cùng các trang bị tiện nghi và an toàn tạo nên những giá trị khác biệt, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm cầm lái, khả năng vận hành đa dạng và sự an tâm trên những hành trình dài.