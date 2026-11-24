Theo Hãng thông tấn ANTARA (Indonesia) ngày 24.11, Cơ quan Điều tra hình sự cảnh sát quốc gia Indonesia (Bareskrim) thông báo đưa cựu Cảnh sát trưởng Listyo Sigit Prabowo cùng 5 sĩ quan đương nhiệm và đã từ nhiệm vào diện nghi phạm trong cuộc điều tra liên quan cáo buộc phản quốc.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (trái) và ông Listyo Sigit Prabowo tham gia sự kiện tại Jakarta ngày 1.7.2025

ẢNH: AFP

Tại cuộc họp báo ở Jakarta ngày 23.11, ông Asep Safrudin, người đứng đầu Bareskrim, cáo buộc nhóm này âm mưu thực hiện các hành vi nhằm duy trì quyền lực của ông Listyo Sigit vì mục đích chính trị, đồng thời làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.

Năm nghi phạm còn lại được xác định là các ông Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta Nasution, Iman Imanuddin và Tedjo Kusumo. Họ bị điều tra theo các điều khoản liên quan tội phản quốc, âm mưu và chuẩn bị lật đổ chính phủ, với mức hình phạt có thể lên tới tù chung thân hoặc tử hình.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra cáo buộc nghe lén trái phép các cuộc liên lạc của Tổng thống Prabowo, thành viên nội các, quan chức nhà nước và những nhân vật chính trị, truyền thông trong giai đoạn 2025 - 2026, theo Hãng tin AP.

Trước đó ngày 3.11, có 4 người trong nhóm đã bị xác định là nghi phạm liên quan hành vi nghe lén, truy cập trái phép hệ thống điện tử và tiêu hủy chứng cứ. Ngày 19.11, cảnh sát tiếp tục khám xét 5 địa điểm tại Tây Java và Banten (Indonesia), nghi là nơi các đối tượng chuẩn bị kế hoạch.

Theo ông Safrudin, lực lượng chức năng đã thu giữ 39 thiết bị điện tử, gồm điện thoại, máy tính và ổ cứng, cùng hàng trăm áo phông in khẩu hiệu phản đối cảnh sát. Các nhà điều tra đang làm rõ liệu nhóm nghi phạm có hỗ trợ hoặc lợi dụng những phong trào chính trị nhằm gây bất ổn cho chính phủ hay không.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và không loại trừ khả năng phát hiện thêm nghi phạm.