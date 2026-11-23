Theo Nhân dân nhật báo ngày 23.11, một quan chức Trung Quốc mang họ Ma đã bị kết án tử hình về tội gián điệp, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Người này bị cáo buộc đánh cắp, chuyển giao hơn 100 thông tin cho một cơ quan tình báo nước ngoài để đổi lấy tiền.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh hồi tháng 10.2022 ẢNH: REUTERS

Thông tin được công bố trên Baomiguan (Bảo mật quan), tài khoản WeChat chính thức của Nhà xuất bản Kim Thành (Jincheng), đơn vị trực thuộc Cơ quan Bảo vệ bí mật nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ danh tính đầy đủ của bị cáo.

Theo South China Morning Post, vụ việc bắt đầu khi ông Ma được cử công tác tại một quốc gia được gọi là A. Tại đây, ông làm quen với người mang tên phiên âm tiếng Trung là Kailin, được xác định là nhân viên tình báo của quốc gia B.

Ban đầu, Kailin thường xuyên mời ông Ma gặp mặt với lý do luyện tiếng Trung và trả một khoản tiền nhỏ cho những cuộc trò chuyện. Dần dần, nội dung trao đổi chuyển sang các vấn đề chính trị, tình hình quốc tế, rồi đến nhân sự và hoạt động của phái đoàn Trung Quốc tại quốc gia A. Ông Ma sau đó cung cấp thông tin nhạy cảm cùng danh bạ điện thoại nội bộ.

Kailin tiếp tục giới thiệu ông Ma với một nhân viên tình báo khác tên Tang Zheng. Người này trực tiếp yêu cầu ông Ma hợp tác với cơ quan tình báo nước ngoài, đồng thời đe dọa tố giác những hành vi sai phạm trước đó của ông với chính phủ Trung Quốc nếu từ chối.

Trước sức ép, ông Ma chấp nhận ký thỏa thuận hợp tác, cam kết giữ bí mật và trung thành, đổi lại khoản tiền trợ cấp hằng tháng cùng một máy tính xách tay chuyên dụng để liên lạc.

Sau khi trở về Trung Quốc, ông Ma tiếp tục hoạt động gián điệp ngay tại cơ quan. Ban ngày, ông lợi dụng công việc để thu thập tài liệu mật. Ban đêm, ông tổng hợp thông tin tại nhà rồi chuyển cho phía nước ngoài qua các trang web bí mật.

Ông Ma đã chuyển giao hơn 100 thông tin tình báo, trong đó có 9 báo cáo được xếp loại "bí mật" và 26 báo cáo "mật" - 2 cấp độ cao thứ 2 và thứ 3 trong hệ thống phân loại bí mật nhà nước của Trung Quốc.

Ông Ma còn nhận tổng cộng hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD) thông qua các khoản trợ cấp, giao dịch và tiền thưởng dựa trên giá trị tài liệu cung cấp, theo Nhân dân nhật báo.

Việc Trung Quốc công khai án tử hình trong một vụ gián điệp được xem là tương đối hiếm, bởi các vụ án liên quan an ninh quốc gia thường được xét xử kín.

Thông qua vụ việc, Baomiguan cảnh báo công chức cần cảnh giác trước những thủ đoạn tuyển mộ của tình báo nước ngoài, từ xây dựng quan hệ cá nhân, dụ dỗ bằng tiền đến đe dọa, tống tiền.

Trong thời gian qua, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cũng thường xuyên cảnh báo các cơ quan tình báo nước ngoài có thể nhắm đến công chức, nhà nghiên cứu và những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Các đối tượng có thể giả danh học giả, doanh nhân, nhà tuyển dụng hoặc người quen trên mạng để từng bước tiếp cận thông tin mật.