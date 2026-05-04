Iran cảnh báo sau khi ông Trump công bố kế hoạch giúp tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4.5 cho biết Washington sẽ bắt đầu một chiến dịch mới để giải cứu các tàu thuyền bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ông gọi đây là một cử chỉ nhân đạo nhằm giúp đỡ các quốc gia trung lập bị cuốn vào cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Tuy nhiên, ngay sau phát biểu này, đã có báo cáo về việc một tàu chở dầu bị tấn công, trong khi Iran cảnh báo hải quân Mỹ tránh xa khu vực này.

Tehran đã chặn gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa từ vịnh Ba Tư trong hơn hai tháng qua.

Hồi tháng 4, Washington đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các tàu rời cảng của Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 3.5, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã thông báo với các quốc gia bị ảnh hưởng rằng lực lượng Mỹ sẽ hướng dẫn tàu thuyền của các nước này ra khỏi vùng biển bị hạn chế một cách an toàn để họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz tại Musandam (Oman), ngày 4.5.2026 ẢNH: REUTERS

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ hỗ trợ những quốc gia nào hoặc kế hoạch này sẽ hoạt động như thế nào... mặc dù ông Trump cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào hoạt động này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Tất cả diễn ra trong bối cảnh Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất hòa bình mới nhất do Tehran đưa ra.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết phản hồi của Washington được chuyển qua Pakistan, mặc dù điều này chưa được các quan chức Mỹ xác nhận.

Tehran đã đề xuất hai bên trước tiên tập trung vào chấm dứt chiến tranh và giải quyết bế tắc về vận tải biển vùng Vịnh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình sang giai đoạn sau.

Ông Trump đã phát tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận điều đó, và cho rằng Iran vẫn chưa trả giá đến mức mà ông xem là đủ.

Mỹ và Israel đã ngừng các cuộc không kích vào Iran từ 4 tuần trước và đã tổ chức một vòng đàm phán, nhưng những nỗ lực nối lại đàm phán đã bị đình trệ.

Washington nhấn mạnh Iran phải chấp nhận những giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của mình nếu muốn kết thúc chiến tranh, bao gồm việc từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, nhưng Iran đã bác bỏ đòi hỏi đó.

Tình trạng bế tắc này đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, do khoảng 1/5 lượng dầu khí của thế giới thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.