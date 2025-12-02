Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Iran công bố hình ảnh chưa từng thấy về cuộc chiến với Israel
Video Thế giới

Iran công bố hình ảnh chưa từng thấy về cuộc chiến với Israel

Trúc Huỳnh
02/12/2025 07:32 GMT+7

Truyền thông Iran và Ả Rập Xê Út vừa công bố video cho thấy các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Israel vào các địa điểm phòng không trong cuộc chiến hồi tháng 6.2025.

Năm tháng đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran kết thúc hồi tháng 6.2025, những hình ảnh này mới được công bố lần đầu tiên.

Kênh truyền hình nhà nước SNN của Iran hôm 29.11 đã phát sóng đoạn phim cho thấy hình ảnh các cuộc không kích của Israel vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Bản tin nói rằng rằng lực lượng phòng không Iran “biết rõ mình là mục tiêu - nhưng quyết không rời bỏ vị trí”.

Mạng truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út cũng đưa tin về các video này, mô tả đó là “cảnh quay tuyệt mật” cho thấy tên lửa hành trình của Israel tấn công các đơn vị phòng không của Iran.

Iran công bố hình ảnh chưa từng thấy về cuộc chiến với Israel - Ảnh 1.

Người dân tham quan Bảo tàng Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran, ngày 12.11.2025

ẢNH: REUTERS

Ngoài đoạn phim về cuộc không kích, SNN còn phát sóng một cuộc phỏng vấn Phó tư lệnh phòng không của quân đội Iran. Ông nói: “Một số hệ thống của chúng tôi đã bị tấn công và có người thiệt mạng, nhưng mạng lưới phòng không tích hợp của chúng tôi chưa bao giờ ngừng hoạt động, dù chỉ một khoảnh khắc trong suốt 12 ngày”.

Vị tướng này cho rằng vào đêm đầu tiên của cuộc tấn công của Israel (hôm 13.6), “tất cả các chỉ huy khu vực, sĩ quan phòng không và hệ thống phòng thủ đều đã có mặt tại vị trí của mình”. Ông đồng thời tuyên bố rằng vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu, các hệ thống phòng không của Iran đã theo dõi hoạt động trên không ở khu vực phía tây đất nước.

Theo trang tin Ynet của Israel, dữ liệu do Israel công bố vào cuối chiến tranh cho thấy quân đội Israel đã tấn công khoảng 900 mục tiêu trên khắp Iran trong chiến dịch, với khoảng 1.500 phi vụ do máy bay không quân Israel thực hiện.

Dữ liệu cho thấy trong số các mục tiêu được cho là đã bị phá hủy có khoảng 200 bệ phóng tên lửa - tức gần một nửa kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran vào thời điểm đó - cùng với hơn 35% các cơ sở sản xuất. Các cuộc tấn công cũng đánh trúng khoảng 1.500 thiết bị, bao gồm hệ thống phòng không, mạng radar, bệ phóng tên lửa đất đối không, trung tâm chỉ huy và kho tên lửa.

Từ sau cuộc chiến tới nay, Iran được cho là đã có nhiều nỗ lực xây dựng lại lực lượng của mình, với một số quan chức khẳng định sẽ đạt và vượt năng lực trước đây.

