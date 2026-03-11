Iran ra điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ?

Iran được cho là đã yêu cầu "những đảm bảo thực sự" từ Mỹ trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn tiềm năng nào.

Kênh tin tức Al Mayadeen của Lebanon trích dẫn các nguồn tin đưa tin rằng Tehran coi các đề xuất ngừng bắn từ các bên trung gian là không đủ nếu không có cam kết cụ thể từ Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Iran đã có kinh nghiệm cay đắng sau những vòng đối thoại với Mỹ ẢNH: AFP

Iran được cho là đã vạch ra 3 điều kiện then chốt cho các cuộc đàm phán: Mỹ chính thức cam kết không tiến hành các cuộc tấn công quân sự trong tương lai, công nhận quyền của Iran đối với chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh và bồi thường tài chính cho những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Iran chưa bình luận gì về thông tin trên.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa "chừng nào còn cần thiết", báo hiệu lập trường cứng rắn đối với các cuộc đàm phán ngay lập tức với Washington, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc xung đột có thể kết thúc "rất sớm".

Trong một cuộc phỏng vấn với đài PBS News của Mỹ được phát sóng hôm 10.3, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng việc đối thoại với Mỹ không còn nằm trong chương trình nghị sự sau những gì ông gọi là "kinh nghiệm rất cay đắng" trong các cuộc đàm phán trước đó.

"Sau 3 vòng đàm phán và sau khi phía Mỹ trong cuộc đàm phán... tự tuyên bố rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn, thế nhưng họ vẫn quyết định tấn công chúng tôi", ông Araghchi nói.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 11.3 kêu gọi trao cơ hội cho ngoại giao, đồng thời cho rằng cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông phải được chấm dứt trước khi nó nhấn chìm toàn bộ khu vực, gây thiệt hại ngày càng lớn cho nền kinh tế toàn cầu, theo AFP.

"Cuộc chiến này phải được chấm dứt trước khi nó trở nên lớn hơn và nhấn chìm hoàn toàn khu vực trong biển lửa", ông Erdogan nói, mô tả Trung Đông "một lần nữa chìm trong mùi máu và thuốc súng".

"Nếu ngoại giao được trao cơ hội, điều này hoàn toàn có thể. Nếu cuộc chiến vô nghĩa, vô luật lệ và bất thường này tiếp tục, sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng và thiệt hại tài sản, và thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu sẽ còn tăng cao hơn nữa", ông Erdogan nhấn mạnh, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.