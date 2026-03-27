Iran tung video 'bắn hạ máy bay F-18', Mỹ bác bỏ
Iran tung video 'bắn hạ máy bay F-18', Mỹ bác bỏ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
27/03/2026 11:48 GMT+7

Iran tuyên bố đã bắn hạ tiêm kích F-18, và cũng nhận trách nhiệm về việc làm hư hại một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, khiến nó phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Mới đây Iran tuyên bố đã “tấn công thành công” một máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn chống lại lực lượng Mỹ và Israel. Tehran cũng công bố một video được cho là cho thấy một máy bay chiến đấu mất độ cao sau khi bị trúng vật thể dường như là tên lửa giữa không trung.

Đài truyền hình Press TV của Iran đã đăng tải video trên tài khoản mạng xã hội X với chú thích: “Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo họ đã tấn công thành công một máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ”.

Tuy nhiên, bài đăng không cung cấp chi tiết về địa điểm tấn công, mức độ thiệt hại hoặc tình trạng của phi công.

Đoạn video cho thấy máy bay đang bay trước khi một tia sáng lóe lên giữa không trung. Vài khoảnh khắc sau, máy bay dường như trở nên mất ổn định và bốc khói, cho thấy nó đã mất kiểm soát. Không thể xác minh tính xác thực của video.

Tuyên bố của Iran sau đó đã bị lực lượng Mỹ bác bỏ, họ cho biết không có máy bay chiến đấu nào bị Iran bắn hạ.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay F-18 của Mỹ, Washington nói gì? - Ảnh 1.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết “SAI: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố một máy bay chiến đấu F/A-18 của Mỹ đã bị bắn trúng trên bầu trời Chabahar bằng hệ thống phòng không tiên tiến mới. ĐÚNG: Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ”.

Đây không phải là lần đầu tiên CENTCOM bác bỏ tuyên bố của Iran về việc bắn hạ máy bay phản lực của Mỹ.

Tuần trước, truyền thông Iran đã hai lần tuyên bố rằng IRGC đã bắn hạ máy bay F-15 của Mỹ. Nhưng những tuyên bố này đều bị CENTCOM bác bỏ với lời tuyên bố rằng: “Lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay chiến đấu trong Chiến dịch Epic Fury. Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ”.

Bên cạnh đó, Iran cũng tuyên bố đã bắn trúng một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ. Phía Mỹ xác nhận một máy bay loại này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, phi công trong tình trạng ổn định và đang tiến hành điều tra sự cố. Tuy nhiên, phía Mỹ đã không đề cập đến nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh.

Theo hãng tin Bloomberg, sau 20 ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Mỹ đã mất ít nhất 16 máy bay quân sự. Trong đó, 10 máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị bắn hạ trong các hoạt động chiến đấu, các máy bay còn lại đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Iran hoặc bị mất trong các sự cố hoạt động, cho thấy cường độ và sự phức tạp của chiến dịch đang diễn ra.

Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ, nhưng không quan tâm đến đàm phán

Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ, nhưng không quan tâm đến đàm phán

Iran cho biết đang xem xét đề xuất của Mỹ có thể chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh - nhưng khẳng định không đàm phán với Washington.

