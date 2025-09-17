Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel bắt đầu cuộc tấn công lớn ở TP.Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2025 04:51 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (16.9) thông báo đã "bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas tại TP.Gaza".

 Điều này đồng nghĩa với việc xác nhận IDF bắt đầu một cuộc tấn công lớn tại thành phố này, ở phía bắc Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel. Ngoài ra, một quan chức Israel hôm qua cho hay lực lượng bộ binh đang tiến sâu hơn vào TP.Gaza, hướng về trung tâm, và IDF sẵn sàng tiếp tục các hoạt động ở đó cho đến khi đánh bại Hamas. Vị quan chức cho biết thêm IDF ước tính có khoảng 2.000 - 3.000 thành viên Hamas đang hoạt động tại TP.Gaza, theo Reuters.

Không kích Qatar, Israel tự làm xấu đi quan hệ với các quốc gia Ả Rập

Trước đó, trang tin Axios dẫn lời giới chức Israel tiết lộ rằng IDF ngày 15.9 đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ nhằm chiếm TP.Gaza. Trong tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho IDF chiếm TP.Gaza, mô tả thành phố này là thành trì của Hamas. Đến chiều qua chưa có phản ứng từ Hamas về động thái mới của IDF.

Các tay súng Hamas đã tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ khoảng 251 con tin. Các cuộc tấn công sau đó của Israel nhắm vào Hamas đã khiến hơn 64.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza.

Israel tấn công Gaza với quy mô lớn bắt đầu từ ngày 16 . 9 - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ cuộc không kích của Israel ở TP.Gaza ngày 15.9

ẢNH: AFP

Một ủy ban điều tra của LHQ hôm qua kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza và các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu, đã kích động những hành động này, theo Reuters. Đáp lại, ông Daniel Meron, Đại sứ Israel tại LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ), gọi kết luận đó là "giả mạo", được soạn bởi "các tay sai của Hamas".

