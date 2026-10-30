Israel ra quy định mới đối với tất cả các hãng bay sau vụ flydubai

Trung tâm Phân tích dữ liệu hành khách quốc gia Israel ngày 29.10 ban hành quy định mới đối với toàn bộ các hãng hàng không trong và ngoài nước, toàn bộ chuyến bay đến và đi khỏi Israel, yêu cầu họ phải nộp thông tin phi hành đoàn 48 giờ trước khi khởi hành, theo tờ The Times of Israel.

Một chiếc máy bay của flydubai chuẩn bị hạ cánh xuống Israel ngày 30.9 ẢNH: REUTERS

Mọi thông tin cập nhật nào liên quan tổ bay phải được thông báo chậm nhất là 2 giờ trước khi máy bay cất cánh. Danh sách tổ bay cuối cùng phải được đưa ra vào lúc khởi hành.

Theo Bloomberg, quy định do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ thị ban hành nhằm giúp cơ quan chức năng có đủ thời gian để kiểm tra lý lịch phi công và tiếp viên.

Tất cả những người không phải công dân Israel bay đến và đi khỏi Israel - gồm phi công, tiếp viên và cả hành khách - từ nay trở đi sẽ phải hoàn thành một mẫu đơn trực tuyến 48 giờ trước khi nhập cảnh vào Israel, và mẫu đơn này sẽ được Cục Dân số Israel xem xét.

Thêm vào đó, các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet đã đưa một số nước vào danh sách đỏ và sẽ xem xét kỹ lưỡng các mẫu đơn nhập cảnh và đơn xin thị thực của những người dự định đến Israel từ các quốc gia này, theo truyền thông Israel.

Quy định mới được đưa ra một tháng sau vụ cơ phó người Oman trên chuyến bay 1073 của Hãng flydubai từ Dubai (UAE) sang Tel Aviv (Israel) tấn công cơ trưởng và tìm cách lao máy bay xuống đất. Âm mưu bị ngăn chặn khi cơ trưởng cùng một nhóm hành khách khống chế hung thủ và đưa máy bay hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út.

Vụ việc đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình an ninh của Israel, đặc biệt là đối với các chuyến bay đến, với sự thiếu giám sát hiệu quả đối với việc kiểm tra lý lịch phi công của các hãng hàng không, việc Israel không kiểm tra lý lịch phi hành đoàn, và danh sách phi hành đoàn thường chỉ được nộp sau khi máy bay đã cất cánh.

Israel bắt buộc toàn bộ lực lượng phi công và tiếp viên hoạt động trên các chuyến bay đến, đi hoặc quá cảnh qua không phận nước này phải mang quốc tịch của quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Tuy nhiên, các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng khoảng 1.240 thành viên phi hành đoàn đến từ các quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel đã nhập cảnh vào nước này trong năm qua.

Cơ phó của chuyến bay 1073 tên Hamam al-Hammami, người Oman - nước không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Theo tờ The Times of Israel, ông Hammami đã bị Hãng hàng không Oman Air đình chỉ bay vì sở hữu tài liệu cực đoan. Tuy nhiên, Hãng flydubai vẫn tuyển dụng và cho ông này bay tuyến Dubai - Tel Aviv.