Jungkook (BTS) liên tiếp lập kỷ lục với ca khúc solo

Sự nghiệp solo của Jungkook (BTS) đánh dấu cột mốc mới với album Golden FB NV

Hôm 3.11, Jungkook (BTS) tung album solo đầu tay Golden cùng MV chủ đề Standing Next To You và nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt. Theo Hanteo Chart, chỉ tính đến hết ngày 3.11, Golden đã bán được tổng cộng 2.147.389 bản.

Nhờ lượng album Golden bán ra "khủng" chỉ trong ngày đầu tiên, Jungkook đã phá kỷ lục tiêu thụ album ngày đầu tiên và tuần đầu tiên của một nghệ sĩ solo Kpop trong lịch sử Hanteo. Thành viên nhóm BTS cũng là sao Kpop thứ tư bán được hơn 2 triệu bản album trong ngày đầu tiên ra mắt (sau BTS, Seventeen và Stray Kids) trên hệ thống Hanteo.

Nam ca sĩ liên tiếp lập kỷ lục với các sản phẩm âm nhạc cá nhân FB NV

Ngoài ra, album Golden còn ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở nhiều nơi trên thế giới. Trong khi đó, ca khúc chủ đề Standing Next to You cũng đứng nhất trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Spotify, album Golden của Jungkook đạt được tổng số lượt phát trực tuyến ấn tượng lên đến 39.653.740, lập kỷ lục là album có lượt phát trực tuyến cao nhất ngay trong ngày đầu "chào sân" trên nền tảng này. Tất cả các bài hát thuộc album Golden cũng lọt vào top 30 của bảng xếp hạng Global Top Songs hàng ngày của Spotify…

Hiện, những ca khúc trong album Golden cũng đạt vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến Hàn Quốc. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Jungkook được dự đoán sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục trong thời gian tới.

Album Golden của Jungkook "càn quét" nhiều bảng xếp hạng nhạc số FB NV

Bên cạnh đó, Jungkook còn tiếp tục làm fan tự hào khi thắng giải Ca khúc Kpop hay nhất và Ca khúc hay nhất với hit Seven (kết hợp với Latto). Anh trở thành thần tượng Kpop đầu tiên được xướng tên cùng lúc hai hạng mục tại MTV EMAs (MTV Europe Music Awards).

Sinh năm 1997, Jungkook là thành viên nhóm BTS có lượng fan đông đảo nhờ sở hữu gương mặt điển trai cùng kỹ năng trình diễn ổn định. Mỹ nam 26 tuổi được mệnh danh là "em út vàng" của BTS. Jungkook cũng có sự nghiệp solo thành công. Trước album Golden, anh từng gây sốt với loạt hit Begin, Euphoria, My time, Left and right (hợp tác với Charlie Puth), Dreamers (hợp tác Fahad Al Kubaisi, nằm trong album chính thức của World Cup 2022)…