Nghiên cứu do Giáo sư Henry Daniell từ Trường Y Nha khoa, Đại học Pennsylvania (Mỹ) dẫn đầu. Các tác giả đã tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên mẫu bệnh phẩm miệng của bệnh nhân ung thư đầu và cổ.

Loại kẹo cao su làm từ đậu ván. Loại kẹo này chứa FRIL - một loại protein tự nhiên có đặc tính kháng virus ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu cổ là một dạng ung thư phổ biến, phát triển trong các mô lót khoang miệng và họng. Bệnh khởi phát từ các tế bào vảy - loại tế bào mỏng, dẹt bao phủ nhiều bề mặt trên khắp cơ thể.

Các loại ung thư này thường rất khó điều trị một khi đã di căn, và những bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn thường có tiên lượng xấu.

Kẹo cao su làm từ đậu mang lại kết quả bất ngờ

Nghiên cứu mới được phát triển từ một sản phẩm trước đó của nhóm khoa học: Kẹo cao su làm từ đậu ván, chứa FRIL - loại protein tự nhiên có khả năng kháng virus.

Để đánh giá tiềm năng ứng dụng, các nhà khoa học đã thử nghiệm chiết xuất từ loại kẹo này trên các mẫu vi sinh vật thu thập từ khoang miệng của bệnh nhân ung thư vùng đầu và cổ. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu kết hợp FRIL với protegrin - một peptide có đặc tính kháng khuẩn - nhằm tăng cường hiệu quả tiêu diệt vi sinh vật gây hại.

Kết quả cho thấy, chiết xuất từ kẹo cao su giúp giảm nồng độ HPV đến 93% trong mẫu nước bọt và 80% trong mẫu dịch súc miệng. Đáng chú ý, khi được bổ sung protegrin, chỉ với một liều duy nhất, chế phẩm có thể làm giảm 2 loại vi khuẩn Porphyromonas gingivalis (Pg) và Fusobacterium nucleatum (Fn) xuống mức gần như không thể phát hiện. Đặc biệt, tác động này không làm ảnh hưởng đến các vi khuẩn có lợi trong khoang miệng, theo trang tin khoa học ScienceDaily.

Theo nhóm nghiên cứu, những phát hiện bước đầu mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa các protein có hoạt tính sinh học vào cơ thể thông qua kẹo cao su. Phương pháp này có tiềm năng giúp giảm sự hiện diện của HPV - loại virus liên quan đến một số bệnh ung thư vùng đầu và cổ - đồng thời kiểm soát các vi khuẩn có hại trong khoang miệng.

Vì sao hướng tiếp cận này quan trọng?

Giáo sư Henry Daniell cho biết, sự gia tăng tỷ lệ ung thư hầu họng trên toàn cầu có liên quan đến tình trạng nhiễm HPV. Trong khi đó, sự hiện diện của hai loại vi khuẩn Pg và Fn còn được ghi nhận có liên quan đến tiên lượng sống kém hơn ở bệnh nhân ung thư miệng tái phát hoặc di căn, ngay cả khi đã trải qua phẫu thuật và các phương pháp điều trị bổ trợ.

Đáng chú ý, xạ trị có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh khoang miệng, khiến số lượng vi khuẩn có lợi suy giảm, đồng thời tạo điều kiện cho các vi sinh vật có hại như nấm men Candida albicans phát triển. Ngược lại, chế phẩm kẹo cao su thử nghiệm cho thấy khả năng tác động chọn lọc lên các vi sinh vật gây hại mà không làm suy giảm những vi khuẩn có lợi trong khoang miệng.

Từ những kết quả này, nhóm nghiên cứu nhận định chế phẩm đã có đủ cơ sở để xem xét triển khai các thử nghiệm lâm sàng trên người. Nếu được chứng minh hiệu quả và an toàn, sản phẩm có thể trở thành liệu pháp bổ trợ hoặc hướng tiếp cận dự phòng nhiễm trùng, hạn chế lây truyền virus. Đây cũng được kỳ vọng là giải pháp đơn giản, chi phí hợp lý để đưa các protein có khả năng bảo vệ vào khoang miệng.