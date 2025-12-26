Kết thúc bình chọn, 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu năm 2025 vừa được công bố

10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu năm 2025 được bình chọn vừa công bố đã phác họa rõ nét bức tranh phát triển sôi động, nhiều điểm nhấn của ngành trong một năm bản lề, ghi dấu cả chiều sâu thể chế lẫn sức lan tỏa xã hội.



Loạt sự kiện bình chọn: Từ đột phá thể chế đến dấu ấn quốc gia

Ở lĩnh vực văn hóa, sự kiện được đánh giá nổi bật hàng đầu là những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Việc Quốc hội thông qua luật Báo chí (sửa đổi), luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo cùng hàng loạt nghị định, thông tư về di sản văn hóa đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, được xem là điểm sáng của cả nhiệm kỳ, mở đường cho phát triển sáng tạo và hội nhập.

Một dấu mốc đặc biệt khác là triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hàng trăm gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, thu hút hàng triệu lượt khách, gợi mở hướng tổ chức triển lãm, hội chợ theo tinh thần đổi mới, hiện đại.

Sự bùng nổ của các đại nhạc hội, liên hoan nghệ thuật đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, đưa nhạc Việt và các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế ẢNH: BTC

Năm 2025 cũng ghi dấu bằng các sự kiện kỷ niệm trọng đại như "100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam"và "80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa". Những hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, cùng các chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã góp phần định hướng phát triển báo chí, văn hóa trong giai đoạn mới.

Năm 2025: Văn hóa Việt Nam lan tỏa giá trị và vị thế mới

Trên bình diện quốc tế, di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định tầm vóc khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình khác nhau lần đầu tiên được UNESCO vinh danh, từ di sản văn hóa thế giới, di sản liên quốc gia, di sản tư liệu đến di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Một sự kiện mang dấu ấn đối ngoại nổi bật là việc Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và tiếng nói ngày càng rõ của Việt Nam trong các vấn đề văn hóa toàn cầu.

Ở đời sống văn hóa - nghệ thuật, chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn, cùng sự bùng nổ của các đại nhạc hội, liên hoan nghệ thuật đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, đưa nhạc Việt và các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025", đám cưới tập thể của 80 cặp đôi trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, thu hút đông đảo công chúng ẢNH: BTC

Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức chuỗi hoạt động liên tục cũng trở thành một dấu ấn mới, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hạnh phúc và giá trị nhân văn của Việt Nam.

Lĩnh vực điện ảnh ghi dấu bằng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III và đặc biệt là thành công vang dội của bộ phim Mưa đỏ, cho thấy sức bật rõ rệt của công nghiệp điện ảnh.

Ở mảng thể thao, thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33, với chức vô địch của đội tuyển U.22 nam cùng những kết quả ấn tượng ở nhiều môn Olympic, tiếp tục khẳng định vị thế thể thao Việt Nam trong khu vực.

Khép lại danh sách là điểm sáng của du lịch Việt Nam khi lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa, được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới.