Khác biệt lớn giữa 2 ứng viên vô địch

CLB CAHN ĐẠT HIỆU SUẤT "KHỦNG"

Một trong những điểm nổi bật nhất của CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính là sự đa dạng và hiệu quả của hàng công. Với tổng cộng 41 bàn thắng sau 18 trận, đội bóng ngành công an đang sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải đấu (2,28 bàn/trận), vượt xa Thể Công Viettel (27 bàn, 1,5 bàn/trận). Sự khác biệt này đến từ việc CLB CAHN không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Dù Alan đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League với 14 pha lập công, và Leo Artur cũng đóng góp 8 bàn, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở khả năng chia lửa của toàn đội. Hàng loạt cầu thủ khác như Rogerio Alves, Đình Bắc, Quang Hải hay Stefan Mauk đều đã có 3 bàn thắng.

Đình Bắc đang có phong độ cao, sẵn sàng chia lửa cùng Alan, Leo Artur ẢNH: MINH TÚ

Điều này tạo ra một hệ thống tấn công biến ảo, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể trở thành mối đe dọa với hàng phòng ngự đối phương. Đối thủ không thể "bắt chết" một ngôi sao để làm giảm sức mạnh của CLB CAHN, bởi HLV Alexandre Polking luôn có những phương án khác sẵn sàng tỏa sáng.

Trong khi đó, CLB Thể Công Viettel lại đang phụ thuộc khá nhiều vào Lucao, chân sút số một của đội với 9 bàn thắng. Cái tên xếp thứ hai là Pedro cũng chỉ có 5 bàn, và khoảng cách này cho thấy sự thiếu đồng đều trong khâu ghi bàn. Ngoài Lucao, Thể Công Viettel gần như không có thêm một mũi nhọn thực sự sắc bén để chia sẻ gánh nặng tấn công. Trong khi CLB CAHN có đến 4 cầu thủ ghi được 3 bàn thì Thể Công Viettel chỉ sở hữu 1: Khuất Văn Khang.

Sự chênh lệch về chiều sâu trên hàng công khiến Thể Công Viettel gặp khó trong những trận đấu mà Lucao bị khóa chặt hoặc không đạt phong độ cao. Đây chính là điểm yếu chí mạng trong cuộc đua đường dài vốn đòi hỏi tính ổn định và sự đa dạng cao.

L ỢI THẾ CỦA CLB CAHN

Nếu nhìn vào số bàn thua, có thể thấy 2 đội không có nhiều khác biệt. Cả CLB CAHN và Thể Công Viettel đều mới để thủng lưới 15 bàn sau 18 trận. Thống kê này cho thấy cả hai đội làm tốt khâu phòng ngự. Điều này đồng nghĩa, yếu tố quyết định sẽ nằm ở hiệu quả tấn công. Và ở khía cạnh này, CLB CAHN hoàn toàn vượt trội.

Hiệu số bàn thắng bại của CAHN là +26, trong khi CLB Thể Công Viettel chỉ đạt +12. Đó là khoảng cách lớn. CLB CAHN không chỉ biết thắng, mà còn thắng đậm, thắng thuyết phục. Họ có khả năng "kết liễu" đối thủ khi có cơ hội, thay vì chỉ giành những chiến thắng tối thiểu và luôn trong tình trạng "thấp thỏm", phải căng mình thi đấu đến hết trận để bảo toàn 3 điểm. Nhờ đó, CLB CAHN được xoay tua đội hình, giữ sức, tạo lợi thế trong cuộc đua đường dài, đồng thời có thêm sự tự tin trong những trận cầu đinh. Trong khi đó, ở trạng thái "căng cứng" hơn, Thể Công Viettel dễ đánh rơi điểm số.

Với những gì đã thể hiện, CLB CAHN không chỉ đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn cho thấy họ sở hữu nền tảng vững chắc để duy trì vị thế này đến cuối mùa. Sự vượt trội về hàng công, cùng với tính đa dạng trong cách ghi bàn, chính là "chìa khóa vàng" giúp đội bóng này tạo ra khoảng cách với phần còn lại.

Thể Công Viettel vẫn là một đối thủ đáng gờm, đặc biệt với hệ thống phòng ngự kỷ luật và lối chơi chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được hiệu suất tấn công và giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài cá nhân, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc bám đuổi CLB CAHN. Cuộc đua vô địch vẫn chưa khép lại, nhưng ở thời điểm hiện tại, cán cân đang nghiêng rõ rệt về phía CLB CAHN, đội bóng sở hữu thứ vũ khí mà mọi nhà vô địch đều cần: một hàng công đủ mạnh để định đoạt số phận trận đấu.