Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM được ưu đãi tới 2,5 triệu đồng/người

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, năm 2025, ngành du lịch TP tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng khách quốc tế đến TP ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng trên 39%; khách du lịch nội địa đạt 45 triệu lượt, tăng 18,4%; tổng thu du lịch năm 2025 đạt 260.000 tỉ đồng, tăng 36%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, du lịch TP tiếp tục đà tăng trưởng này. Tuy nhiên, từ tháng 3, xung đột Trung Đông dẫn đến phí nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến không chỉ hàng không mà cả ngành hàng hải.

Ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: NHẬT THỊNH

Về cách ứng phó của ngành du lịch TP.HCM trong bối cảnh hiện nay, ông Trần Ngọc Đông Quân cho biết, các doanh nghiệp du lịch ứng phó linh hoạt kịp thời, đặc biệt từ cạnh tranh về giá đã chuyển sang phát triển mạnh sản phẩm, nhất là các sản phẩm theo hướng tối ưu hành trình, đa dạng sản phẩm du lịch nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh thêm dòng sản phẩm du lịch nội đô, nội địa, du lịch ngắn ngày, du lịch xanh với các phương tiện có thể tiết kiệm chi phí với giá thành tour. Ngoài ra, doanh nghiệp chủ động tách chi phí nhiên liệu ra khỏi chi phí tour, điều này cũng tạo được độ tin cậy với khách hàng.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Sở Du lịch TP xác định hai hướng trọng tâm, thứ nhất là thích ứng linh hoạt trong ngắn hạn và dài hạn, gồm tái cấu trúc sản phẩm, tái cấu trúc thị trường cụ thể.

Thứ hai là triển khai chương trình kích cầu thị trường và hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các sự kiện lớn như Ngày hội du lịch TP.HCM năm 2026. Chương trình này được kỳ vọng thúc đẩy sự phối hợp của ngành hàng không và các doanh nghiệp lữ hành để cùng nhau tạo ra các gói sản phẩm tốt, tối ưu hóa chi phí. Đồng thời, Sở cũng tăng cường vận động các doanh nghiệp tăng thêm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách như sự bù đắp về giá cả cũng như cảm ơn khách hàng, trao giá trị thật thay vì chạy đua về giá cả.

Thứ ba là đa dạng hóa sản phẩm, du lịch TP sẽ tập trung phát triển các sản phẩm nội đô, nội địa, sản phẩm về đường thủy cũng như khai thác hiệu quả các hệ thống giao thông công cộng như metro.

Thứ tư, tái định hướng thị trường trong đó sẽ tái cấu trúc lại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường gần, các phân khúc khách chi tiêu cao ít bị tác động bởi biến động giá cả, chẳng hạn phân khúc khách MICE hay du lịch y tế.

Bên cạnh đó, TP sẽ đẩy mạnh một số giải pháp như ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Cụ thể, tháng 4 tới đây, du lịch TP sẽ tung ra chương trình kích cầu cho khách du lịch quốc tế đến TP thông qua các gói ưu đãi. Tổng số có đến 10.000 gói ưu đãi mỗi tháng với giá trị mỗi gói lên đến 2,5 triệu đồng cho du khách. Thông qua đó, tạo điều kiện tối đa cho du khách có những trải nghiệm về ăn uống và mua sắm trên địa bàn TP.

Đặc biệt, vào dịp lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm hè sắp tới tiếp tục là đợt cao điểm du lịch cả nước, xu hướng du lịch ngắn ngày, linh hoạt sẽ tăng. "Chúng tôi cho rằng, đây là cơ hội cho sự phát triển của du lịch nội đô, du lịch vùng, nội địa phát triển mạnh hơn và chúng tôi cũng tự tin là sự chủ động, linh hoạt của ngành du lịch, từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý, sẽ ứng phó thành công và vượt qua thách thức hiện nay để duy trì đà tăng trưởng", ông Quân nhận định.