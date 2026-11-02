Khai quật một trụ sở ủy ban xã trên đất nghĩa trang ở Cần Thơ

Ngày 2.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trong chiến tranh.

Trụ sở UBND xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ) nằm trên đất nghĩa trang, nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại ẢNH: THANH DUY

Theo thông tin từ địa phương, vị trí trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch, được xây dựng khoảng năm 1930 (khuôn viên rộng hơn 2.000 m2). Khoảng năm 1988 - 1989, nghĩa trang có chủ trương sửa chữa, nâng cấp.

Khi đó, người phụ trách việc lấy hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang đã thực hiện chặt chẽ các bước như vẽ sơ đồ, ghi thông tin từng phần mộ. Công việc này còn có sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh (cũ) và 9 ấp trên địa bàn.

Thời điểm này, địa phương ghi nhận có hơn 300 bộ hài cốt tại Nghĩa trang Ông Hoạch; đồng thời, nhận từ Nghĩa trang Đông Sơn (ngã tư Đông Sơn, xã Phú Hữu hiện nay) về hơn 20 bộ hài cốt.

Đến năm 1997, một phần hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng); trong đó, có 7 - 8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh từ Campuchia chuyển về, hơn 100 hài cốt chưa xác định danh tính.

Lực lượng chức năng huy động hơn 40 người cùng phương tiện máy móc phục vụ công tác tìm kiếm ẢNH: THANH DUY

Năm 2006, khi xây dựng trụ sở xã Đông Thạnh (cũ), tức trụ sở UBND xã Đông Phước bây giờ, lực lượng thi công, đào móng, đã phát hiện khoảng 30 - 40 bộ hài cốt không xác định thông tin, còn sót lại. Một số hài cốt có quấn cao su màu xanh nghi là hài cốt liệt sĩ, du kích địa phương. Toàn bộ số hài cốt này được cho vào quách, lu riêng biệt và chôn tại vị trí giáp ranh giữa nhà dân với phần đất của UBND xã Đông Phước (phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội).

Đọc thêm bài viết tại đây.