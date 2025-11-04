Khán giả Việt Nam xem phát trực tiếp SEA Games 33 ở đâu?

SEA Games 33 khai mạc ngày nào, có bao nhiêu VĐV tham dự?

Có tổng cộng 12.506 VĐV tranh tài ở 574 nội dung thuộc 50 môn, SEA Games 33 chính thức khai mạc ngày 9.12 và bế mạc ngày 20.12, tại Thái Lan. Tuy nhiên, có một số môn thi đấu trước ngày khai mạc, như bóng đá (dự kiến bắt đầu ngày 3.12), polo (3.12), cầu lông (7.12), hockey (7.12).

Môn bóng bàn sẽ được nước chủ nhà Thái Lan cung cấp tín hiệu phát sóng trực tiếp ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhóm các môn có nhiều nội dung thi đấu và nhiều bộ huy chương nhất SEA Games 33 là các môn thể thao dưới nước (tổng cộng 50 bộ huy chương), gồm: bơi (38 bộ huy chương), nhảy cầu (4), bơi nghệ thuật (3), bơi trong môi trường tự nhiên (sông, hồ, biển, 3 bộ huy chương), water polo (2). Tiếp theo là điền kinh (47 bộ huy chương), đua thuyền (30), bắn súng (30).

Có những nội dung lần đầu xuất hiện tại SEA Games, như bóng chày 5 người, chèo thuyền lao dốc vượt chướng ngại vật (canoe slalom), chèo thuyền trên biển (coastal rowing), hockey5s, kabbadi (tương tự trò chơi u dân gian ở VN), trượt ván diều, makruk (một dạng cờ kết hợp giữa cờ tướng và cờ vua, nhưng chơi theo kiểu Thái Lan), teqball (môn thi đấu lai giữa bóng đá và bóng bàn), woodball (môn thi đấu lai giữa golf và bowling).



VN đặt chỉ tiêu tấn công vào nhóm các môn cơ bản của hệ thống thi đấu Olympic, hướng đến việc tiếp cận trình độ ASIAD và Olympic. Vì thế, tại SEA Games 33, VN không còn đặt chỉ tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn, không gom huy chương ở các môn "lạ". Chúng ta hướng đến việc nằm trong nhóm đầu khu vực, bằng việc giành thành tích cao trong các môn cơ bản như bơi, điền kinh, đua thuyền, bắn súng...

Riêng với môn bóng đá, có 4 nội dung được chủ nhà Thái Lan tổ chức, gồm bóng đá nam (dành cho lứa tuổi U.23), bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Thái Lan đặt mục tiêu giành đủ bộ 4 HCV, nhưng VN cũng cố gắng tranh chấp vị trí cao ở 4 nội dung nói trên. U.23 VN là đội tuyển "lĩnh ấn tiên phong" cho đoàn thể thao VN, thi đấu sớm nhất.

Ngày 5.12, U.23 VN sẽ có trận ra quân gặp U.23 Lào tại Chiang Mai. Trận chung kết bóng đá nam sẽ diễn ra ngày 18.12. Đây cũng là trận đấu tại SEA Games 33 dự kiến sẽ có lượng người VN theo dõi qua truyền hình nhiều nhất, do đội U.23 VN có khả năng rất cao vào chung kết.

Ngày 17.12 sẽ là trận chung kết bóng đá nữ. Riêng 2 trận chung kết futsal nữ và nam lần lượt diễn ra trong các ngày 18 và 19.12. Đó là những ngày thi đấu cuối cùng của đại hội. VN sẽ tranh chấp HCV trong những ngày cuối của đại hội, gồm: vật, aerobic, bắn súng, bóng bàn, muay…

Vì thế, với khán giả VN, SEA Games 33 sẽ hấp dẫn đến ngày đại hội khép lại. Hầu hết các môn của SEA Games 33 sẽ được phát trực tiếp trên VTV, FPT Play và HTV.