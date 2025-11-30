Khẩn trương xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho người dân

Đảng và Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ những mất mát của người dân

Tại hiện trường, Thủ tướng chia sẻ nỗi đau và những tổn thất quá lớn mà người dân Hòa Thịnh phải gánh chịu. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát của người dân vùng bị thiên tai và đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để khắc phục kịp thời hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết ngày 26.11, toàn tỉnh ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích. Riêng xã Hòa Thịnh có 25 người tử vong, cao nhất trong các địa phương bị ảnh hưởng. Lũ cũng khiến 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, phải sơ tán khẩn cấp.

Tại trụ sở UBND xã Hòa Thịnh, Thủ tướng đã dành thời gian trao đổi với người dân về phương án tái thiết sau lũ, nhất là nhu cầu cấp bách về chỗ ở đảm bảo an toàn khi có thiên tai. Thủ tướng cho biết vấn đề lớn nhất hiện nay chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương khắc phục là xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho người dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk ẢNH: TTXVN

Thủ tướng chỉ đạo địa phương, đối với nhà sập đổ hoàn toàn, đến ngày 31.1.2026 phải xây dựng hoàn thành; đối với nhà hư hỏng một phần, cố gắng đến ngày 31.12 phải sửa chữa hoàn thiện cho người dân. Qua đó, chính quyền địa phương cần tái cơ cấu lại chỗ ở cho người dân, nhà phải có thêm gác xép; nhà tránh lũ có tầng 2 để tránh thiên tai.

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Thủ tướng nghe Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk báo cáo phương án xây dựng nhà tránh lũ. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết địa phương đã xây dựng 3 mẫu nhà tránh lũ dựa trên Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi căn nhà có diện tích sàn tránh lũ tối thiểu 12 m2, cao hơn mức 10 m2 theo yêu cầu, nhằm tạo không gian an toàn hơn cho các hộ gia đình trong các tình huống khẩn cấp. Tỉnh dự kiến xây mới 684 căn nhà tránh lũ, tổng kinh phí khoảng 112 tỉ đồng, hoàn thành trước 15.1.2026.

Trong chuyến làm việc, Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Thiểu (68 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) bị sập nhà hoàn toàn trong đợt lũ lịch sử vừa qua. "Nước lũ về quá nhanh khiến nhà tôi sập hoàn toàn, nông dân như chúng tôi không đủ chi phí để dựng nhà mới. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây lại nhà mới trong thời gian tới, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn", bà Thiểu xúc động nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tỉnh triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân ẢNH: TTXVN

Thủ tướng cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ những người đã khuất, thăm, động viên gia đình ở thôn Phú Hữu có người bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ lịch sử. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, chăm lo cho học sinh từ sách vở đến dụng cụ học tập; sửa chữa, khắc phục các trường học bị ảnh hưởng do mưa lũ. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN-MT, Sở NN-MT Đắk Lắk tái thiết lại sản xuất rau màu, cây lương thực thực phẩm, chăn nuôi cho người dân ở khu vực phía đông; Bộ Y tế nhanh chóng vệ sinh môi trường; khử trùng, khử độc; tránh các dịch bệnh từ xác động vật chết trong mùa mưa lũ vừa qua.

Xây dựng lại nhà cho dân với "tinh thần Quang Trung"

Tối cùng ngày, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc trực tiếp và trực tuyến với 4 tỉnh khu vực Nam Trung bộ, gồm: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với "tinh thần Quang Trung" để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân do mưa lũ gây ra; phấn đấu từ nay đến ngày 10.12 phải ổn định nhà ở cho người dân bị ngập nước, đến ngày 31.12 phải sửa chữa xong nhà bị hư hỏng và đến ngày 31.1.2026 phải thực hiện xong việc xây dựng nhà mới cho người dân.

Bộ Xây dựng cần khẩn trương lập bảng thiết kế nhà chống lũ để người dân lựa chọn mẫu thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh khu vực Nam Trung bộ; tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Nghị quyết 380/NQ-CP 2025 về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh miền Trung. Nguồn lực thực hiện được huy động tại địa phương, T.Ư, nhà hảo tâm và chính trong mỗi hộ gia đình. Hơn lúc nào hết, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được phát huy trong lúc này.