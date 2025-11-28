Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai kể hành trình nghĩa tình đến vùng lũ Đắk Lắk

Chiều tối 27.11, sau 3 ngày tham gia cứu trợ đầy nghĩa tình tại vùng lũ Đắk Lắk, đoàn công tác hơn 100 cán bộ, y bác sĩ của ngành y tế Đồng Nai đã khép lại chuyến hành trình đặc biệt. Bác sĩ Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, không giấu được xúc động khi chia sẻ về những trải nghiệm đầy nhân văn trong chuyến đi này.

Bác sĩ Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai trực tiếp thăm khám cho người dân ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

Trước đó, vào sáng 25.11, gần 300 thành viên gồm y bác sĩ, đoàn viên thanh niên, hội chữ thập đỏ, mặt trận và các đoàn thể đã lên đường đến những xã chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ thuộc vùng Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Tổ công tác của lực lượng y tế tại xã Tuy An Đông sẵn sàng trước giờ khám bệnh cho người dân ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, bác sĩ Đỗ Thị Nguyên cho rằng, tất cả đều xuất phát từ tinh thần chung: Đến với bà con vùng lũ như đến với chính quê hương, người thân của mình. Tất cả cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hội viên chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên… đều tạm gác lại việc riêng để lên đường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Các y bác sĩ thăm khám cho người dân đồng bào vùng lũ ở Đắk Lắk ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

Ngay trong chiều và tối 25.11, sau khi làm việc nhanh với Sở Y tế Đắk Lắk để thống nhất phương án, đoàn đã chia thành 5 tổ, về 5 xã nằm cách các địa bàn trung tâm từ 15 - 50 km.

Dù đường sá còn ngập, nhiều nơi ngổn ngang xác gia súc, gia cầm, các tổ công tác vẫn tranh thủ từng giờ, xuyên đêm vận chuyển thuốc men, dọn dẹp hội trường, chuẩn bị túi thuốc và quà để sáng sớm hôm sau người dân đến là có thể được khám ngay, không phải chờ đợi.

Bác sĩ Nguyên chia sẻ: "Sau thiên tai, người ta thường nghĩ ngay đến lương thực, nước sạch, chỗ ở tạm hay sửa chữa nhà cửa - đó là những nhu cầu cấp bách và chính đáng. Nhưng với ngành y tế, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân cũng là một "mặt trận" khẩn cấp không kém".

Người dân đến khám rất đông, lực lượng y tế hỗ trợ những người lớn tuổi vào khu vực thăm khám ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

Khi nước lũ rút, môi trường ẩm thấp và ô nhiễm dễ phát sinh bệnh về da, hô hấp, tiêu hóa; còn những người mắc bệnh mạn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường lại đối mặt nguy cơ tái phát nặng do thiếu thuốc.

"Nếu không khám, phát hiện sớm và cấp thuốc kịp thời, hậu quả sức khỏe có thể rất nghiêm trọng, nhất là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai", bác sĩ Nguyên nhận định.

Vì thế, chỉ trong 3 ngày ở Đắk Lắk, các tổ công tác đã khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hơn 10.000 người dân tại các xã Tuy An Đông, Sơn Thành, Hòa Mỹ, Tây Hòa và Hòa Thịnh.

Mỗi người đến đều được kê đơn, nhận thuốc phù hợp, được tặng túi thuốc gia đình và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Các y bác sĩ còn tận tình tư vấn cách chăm sóc sức khỏe trong điều kiện môi trường sau lũ vẫn còn ô nhiễm.

Người dân ngồi chờ thăm khám ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

Song song đó, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai cũng phối hợp phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, hỗ trợ trạm y tế cơ sở xử lý các bệnh thường gặp trong mùa lũ như bệnh da liễu, huyết áp, hô hấp, mắt, tai mũi họng...

Nhớ lại hình ảnh nhà cửa tan hoang, đường bùn ngập lối, ánh mắt bà con dù còn hoang mang nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng, mong chờ đoàn y tế, tổ công tác ai cũng xúc động, nỗ lực hết mình, bắt tay ngay vào công việc, không một ai than vãn.

10.000 túi thuốc thiết yếu đã được cấp phát cho người dân sau khi khám bệnh ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

"Với cá nhân tôi, mỗi chuyến đi như thế này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của người Đồng Nai với đồng bào vùng lũ. Tôi tin rằng bên cạnh những túi gạo, thùng mì, hay những căn nhà được sửa lại, mỗi cuộc khám bệnh, mỗi lời dặn dò về sức khỏe, mỗi viên thuốc trao tận tay bà con cũng là một phần rất quan trọng để người dân Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ", bác sĩ Nguyên mong muốn.

Nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường khu dân cư ẢNH: SYT ĐỒNG NAI

Dịp này, 1.000 phần quà cũng sẽ được trao cho những nhân viên ngành y tế tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Đây là món quà được chính những y bác sĩ ngành y tế tỉnh Đồng Nai đóng góp và vận động, như một lời chia sẻ, động viên gửi đến những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm cùng người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.