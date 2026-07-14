Khánh Hòa: Ban Bí thư chỉ định bổ sung 9 Tỉnh ủy viên

Tại hội nghị, ông Lương Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định bổ sung 9 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định bổ sung 9 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: KỲ NAM

Theo đó, các cán bộ được chỉ định gồm: ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; ông Trịnh Văn Mơ, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Gia Văn, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa và bà Lưu Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.