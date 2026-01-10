Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’

Bá Duy
Bá Duy
10/01/2026 15:41 GMT+7

Trong khuôn khổ 'Chiến dịch Quang Trung', 64 căn nhà được bàn giao đồng loạt cho người dân vùng lũ Khánh Hòa trong ngày hôm nay.

Ngày 10.1, Quân chủng Hải quân phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 10 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Suối Hiệp.

Tham dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5.

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’- Ảnh 1.

Các đại biểu kéo băng khánh thành căn nhà mới xây khang trang cho người dân tại xã Suối Hiệp (Khánh Hòa)

ẢNH: B.D

Tại buổi lễ, ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trao bảng tượng trưng bàn giao nhà và nhiều phần quà cho 10 gia đình gồm: bà Trần Thị Mỹ Châu, bà Nguyễn Thị Bi, ông Trần Ngọc Đỉnh, bà Nguyễn Thị Liên, ông Nguyễn Ngọc Ân, bà Huỳnh Thị Kim Liên (xã Suối Hiệp); bà Lê Thị Tuyết (P.Nam Nha Trang); bà Bo Bo Thị Súc (xã Cam Hiệp); ông Cao Là Dương (xã Nam Khánh Vĩnh) và ông Hồ Ngọc Quý (xã Khánh Vĩnh).

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’- Ảnh 2.

Lữ đoàn 162 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà tặng quà các gia đình

ẢNH: B.D

Sau hơn 1 tháng thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Quân khu 5 đã phối hợp các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khởi công xây dựng 610 nhà mới và sửa chữa 314 nhà ở bị hư hỏng trên địa bàn quân khu. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành xây mới 610/610 căn nhà.

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’- Ảnh 3.

Ông Hồ Ngọc Quý (xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) hạnh phúc khi nhận được căn nhà được xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung"

ẢNH: BÁ DUY

Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 70 căn nhà được xây mới, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công nước 5 trực tiếp thi công. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận xây mới 9 căn và sửa chữa 13 căn tại các xã vùng cao như Nam Khánh Vĩnh, nơi địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ phải gánh vác vật liệu qua suối, lên đồi.

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’- Ảnh 4.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 70 căn nhà được xây mới, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công nước 5 trực tiếp thi công

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’- Ảnh 5.

Tại xã vùng cao như Nam Khánh Vĩnh, nơi địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ phải gian nan gánh vác vật liệu qua suối, lên đồi

ẢNH: BÁ DUY

Cùng ngày, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực của tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 54 căn nhà còn lại trong "Chiến dịch Quang Trung" cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Bàn giao 64 căn nhà của ‘Chiến dịch Quang Trung’- Ảnh 6.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn tặng quà cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công các căn nhà tại xã Suối Hiệp

ẢNH: B.D

Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 1 tháng qua của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội cùng với nhân dân địa phương. Những căn nhà kiên cố được bàn giao đúng tiến độ không chỉ giúp người dân Khánh Hòa có nơi ở ổn định sau thiên tai mà còn là minh chứng cho tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng vũ trang.

Lâm Đồng: Hoàn tất bàn giao nhà 'chiến dịch Quang Trung' cho dân vùng lũ ven sông Cái

Lâm Đồng: Hoàn tất bàn giao nhà 'chiến dịch Quang Trung' cho dân vùng lũ ven sông Cái

Sáng nay 8.1, Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND P.Hàm Thắng đã tiến hành bàn giao căn nhà cuối cùng trong số 6 căn nhà thuộc 'chiến dịch Quang Trung' cho dân vùng lũ bị cuốn trôi nhà ở ven sông Cái.

