Khánh Hòa chuyển các điểm trường cũ sang phục vụ cộng đồng

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh kết quả rà soát, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư tính đến ngày 26.10, để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chuyển các điểm trường cũ ở xã Khánh Sơn sang phục vụ cộng đồng thay vì bán đấu giá, đồng thời yêu cầu các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương đấu giá, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trường tiểu học Sơn Hiệp (điểm trường đội 4, thôn Hòn Dung), xã Khánh Sơn, được điều chỉnh bố trí dùng cho mục đích công cộng ẢNH: BÁ DUY

Ba cơ sở được đổi phương án xử lý đều thuộc xã Khánh Sơn. Đó là Trường tiểu học Sơn Hiệp (điểm trường đội 4, thôn Hòn Dung), Trường tiểu học Tô Hạp (điểm trường Tà Lương cũ) và Trạm khuyến nông Trung Khánh Hòa. Theo phương án trước đó, 3 cơ sở này sẽ được thanh lý tài sản trên đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn có nhu cầu thực tế về cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng và hoạt động văn hóa. Vì vậy, UBND xã Khánh Sơn đề xuất chuyển 3 cơ sở trên sang làm thiết chế văn hóa và dùng vào mục đích công cộng. UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất này.

Với 2 điểm trường cũ được điều chỉnh bố trí dùng cho mục đích công cộng, UBND xã Khánh Sơn phải hoàn thành đầu tư và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 20.11. Đối với Trạm khuyến nông Trung Khánh Hòa được bố trí làm thiết chế văn hóa, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tô Hạp, xã Khánh Sơn phải làm thủ tục giao tài sản cho đơn vị quản lý theo quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh. Cơ sở này phải được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và đưa vào hoạt động trước ngày 30.11.

K HẨN TRƯƠNG ĐẤU GIÁ, KHAI THÁC NHÀ, ĐẤT DÔI DƯ

Tính đến ngày 26.10, Khánh Hòa còn 47 cơ sở nhà, đất dôi dư tiếp tục được khai thác quỹ đất ngắn hạn hoặc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa xử lý 28 cơ sở, UBND các xã, phường xử lý 19 cơ sở. Trong 28 cơ sở do Trung tâm Phát triển quỹ đất xử lý, có 19 cơ sở trung tâm đã nhận bàn giao từ các xã, phường. Với 9 cơ sở còn lại, trung tâm chưa có báo cáo, gồm 2 cơ sở UBND tỉnh thu hồi của UBND các phường Đông Hải, Bảo An và 7 cơ sở chuyển giao từ Trung tâm Quản lý nhà và chung cư.

Theo đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ giao trung tâm lập kế hoạch khai thác quỹ đất ngắn hạn cho 19 cơ sở đã nhận. Với 9 cơ sở còn lại, khi nhận bàn giao, trung tâm phải lập kế hoạch khai thác ngắn hạn hoặc phương án đấu giá. Các kế hoạch phải trình UBND tỉnh trước ngày 15.11, và việc khai thác hoặc đấu giá phải hoàn thành trước ngày 5.12.

19 cơ sở do UBND các xã, phường xử lý nằm ở 12 xã, phường: Ninh Phước, Ninh Sơn, Phước Hữu, Mỹ Sơn, Ninh Hòa, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Diên Lâm, Suối Hiệp, Khánh Sơn, Thuận Bắc và Cam Lâm. Các cơ sở này đang được điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với mục đích sử dụng đất dự kiến đấu giá. Việc điều chỉnh do các xã, phường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường và Sở Xây dựng. Song song đó, các địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch và phương án bán đấu giá. Khi quy hoạch đã đồng bộ, các địa phương xác định giá khởi điểm, lập phương án và hoàn thiện thủ tục để tổ chức bán đấu giá trước ngày 15.12.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi tiến độ để kịp thời chỉ đạo. UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa phải báo cáo tiến độ cho Sở Tài chính trước ngày 13 và ngày 25 hằng tháng.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã tổng hợp kết quả sắp xếp, bố trí, xử lý 342 cơ sở nhà, đất. Nhiều nhất là 119 cơ sở giao đơn vị sự nghiệp quản lý, khai thác cho thuê. Có 56 cơ sở được giao để thanh lý tài sản, bán đấu giá hoặc cho thuê đất ngắn hạn.

Nhiều cơ sở được giữ lại để phục vụ bộ máy và người dân. Trong đó có 35 cơ sở dùng vào mục đích công cộng, 34 cơ sở làm trụ sở làm việc, 32 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao. Ngoài ra còn 19 cơ sở hoạt động sự nghiệp, 13 cơ sở y tế và 11 cơ sở giáo dục. Số còn lại gồm 18 cơ sở thuộc dự án thu hồi đất, 4 cơ sở làm kho lưu trữ, tạm giữ tang vật vi phạm hành chính và 1 cơ sở làm khu tái định cư.

Sở Tài chính đề nghị các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Quản lý nhà và chung cư rà soát, đối chiếu lại kết quả này. Nếu có thay đổi, các đơn vị phải báo cáo điều chỉnh, nêu rõ nguyên nhân, trước ngày 13.11. Với các cơ sở đã được bố trí làm công trình công cộng, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, Sở Tài chính đề nghị các xã, phường hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng trước ngày 30.11.