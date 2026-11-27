Ngày 26.11, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng quy hoạch cần có tầm nhìn chiến lược, bảo đảm sự phát triển lâu dài. Muốn khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với phát triển kinh tế, Khánh Hòa cần đầu tư cho văn hóa, nhất là phát triển con người. Đối với công tác xây dựng Đảng, tỉnh Khánh Hòa cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng để thực hiện, chuyển hóa thành nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở cán bộ đảng viên mà cần thực hiện sâu rộng trong nhân dân, từ đó tạo nên "kháng thể" chống lại thông tin xấu độc.