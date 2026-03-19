Giáo dục

Khánh thành phòng học một trường mầm non xây dựng cách đây 60 năm

Bích Thanh
19/03/2026 20:33 GMT+7

Tại một xã sát biên giới của tỉnh An Giang, một trường mầm non xây dựng cách đây 60 năm vừa được xây dựng phòng học và sân chơi mới hiện đại và an toàn.

Hình ảnh lễ khánh thành phòng học và sân chơi của trường mầm non

Ngày 19.3, với sự điều phối của Tổ chức phi chính phủ Saigon Children's Charity CIO (Saigonchildren), BASF Việt Nam cùng các khách hàng, đối tác lâu năm và các nhà tài trợ đã khánh thành một phòng học và sân chơi mới tại Trường mầm non Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang). Dự án này mang lại môi trường học tập an toàn, hiện đại cho khoảng 40 trẻ từ 3-5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trường mầm non giáo Ba Chúc, nằm cách TP.HCM khoảng 250km và sát biên giới với Campuchia. Trường được xây dựng từ hơn 60 năm trước, từng là trường mẫu giáo duy nhất trong khu vực. Qua thời gian, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho trẻ em.

Với sự chung tay của BASF, các đối tác và nhà tài trợ khác, trường đã được xây dựng lại với phòng học đạt chuẩn an toàn, vệ sinh và khu vui chơi ngoài trời, tạo điều kiện học tập và phát triển tốt hơn cho trẻ mầm non tại khu vực này.

Học sinh Trường mầm non Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) vui chơi trong phòng học mới

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam chia sẻ: "Đây là dự án thứ 9 đánh dấu chung tay hỗ trợ của chúng tôi và các khách hàng, đối tác trọng điểm kể từ năm 2015, mang lại lợi ích cho gần 1.000 học sinh ở nhiều cấp học khác nhau. Chương trình nói trên thể hiện sự hợp tác bền vững cũng như cam kết hỗ trợ lâu dài phát triển giáo dục tại Việt Nam của BASF và các đối tác".

Ngoài chương trình xây trường nói trên, BASF Việt Nam thực hiện nhiều chương trình gắn kết cộng đồng dài hạn, tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Trong đó, chương trình BASF Kids' Lab (Bé làm thí nghiệm), hợp tác với Sở GD-ĐT TP.HCM, mang lại các thí nghiệm hóa học vui nhộn, an toàn cho khoảng 5.000 học sinh tiểu học từ năm 2011. Đồng thời website BASF Virtual Lab (thinghiemvui.basf.com) cung cấp 14 thí nghiệm hóa học trực tuyến bằng tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Từ năm 2019, BASF hợp tác với doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds xây dựng 8 sân chơi cộng đồng tại Hà Nội và TP.HCM, giúp gần 32.000 trẻ em phát triển kỹ năng qua hoạt động ngoài trời.

