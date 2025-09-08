Khi giới nhà giàu đi du lịch theo 'vibe' thay vì điểm đến

Với giới nhà giàu, một chuyến đi không còn được đánh giá bằng số điểm tham quan được "check-in" mà nằm ở cảm giác sau khi trở về: Thư giãn, choáng ngợp, hạnh phúc hay được truyền cảm hứng để làm mới chính mình.

Khi "vibe" quan trọng hơn bản đồ

Nếu như trước đây, du khách thường lập kế hoạch dựa trên "bucket list" - danh sách điểm đến trong mơ phải ghé một lần, thì nay tiêu chí quan trọng lại xoay quanh câu hỏi: "Tôi muốn cảm thấy gì sau chuyến đi?".

Theo khảo sát của Virtuoso, 65% khách hàng cao cấp tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, 57% muốn trải nghiệm sự choáng ngợp, trong khi 51% cần cảm giác hào hứng. Misty Belles, Giám đốc truyền thông của Virtuoso, nhận định: "Du lịch chỉ thật sự xa xỉ khi mang lại đúng cảm xúc mà người đi tìm kiếm".

Chính sự thay đổi này khiến khái niệm "du lịch theo vibe" trở thành chuẩn mực mới. Một số người muốn "trốn đi đâu đó" sau biến cố, có người cần một hành trình thật hoành tráng để kỷ niệm cột mốc cuộc đời, trong khi người khác đơn giản tìm kiếm vài ngày bình yên bên gia đình.

Ứng dụng đặt phòng tích hợp AI để trò chuyện với người dùng, gợi ý hành trình theo đúng cảm xúc mong muốn ẢNH: LÊ NAM

Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được xem là "bệ phóng" cho trào lưu này. Booking.com đã phát triển AI Trip Planner - một công cụ cho phép trò chuyện trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên để gợi ý lịch trình dựa trên mong muốn cảm xúc. Khác với các hệ thống truyền thống chỉ xoay quanh giá cả hay địa điểm, công cụ này kết nối toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ khách sạn, chuyến bay, thuê xe cho tới trải nghiệm tại điểm đến thành một hành trình liền mạch.

Một ví dụ khác là Feelings Engine do công ty du lịch xa xỉ Black Tomato giới thiệu. Người dùng chỉ cần nhập những mong muốn như: "Tôi vừa chia tay, tôi nên đi đâu?", "Tôi muốn cảm thấy tự do" hay "Tôi cần một chuyến đi để thay đổi bản thân"... Hệ thống sẽ dịch ngôn ngữ cảm xúc thành gợi ý cụ thể: Từ chuyến hành hương ở Bhutan để tìm sự tĩnh lặng, cho tới trải nghiệm ngắm hoàng hôn ở Alhambra (Tây Ban Nha) để tận hưởng cảm giác lãng mạn.

Xu hướng thể hiện rõ tại Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Trong kỳ nghỉ lễ 2.9, xu hướng "du lịch cảm xúc" thể hiện rõ nét khi phần đông du khách lựa chọn những điểm đến mang tính riêng biệt, đậm đặc bản sắc văn hóa hơn là chen chúc tại các điểm du lịch phổ thông. Thay vì nghỉ trong tòa building đồ sộ giữa trung tâm chật chội, các khu villa thuần Việt ven biển lại kín lịch đặt phòng từ nhiều tháng trước.

Nhóm khách Hàn Quốc, nối tiếp khách Nga và Úc những năm trước, ngày càng ưa chuộng các bãi biển miền Trung hay miền Nam. Tại khu nghỉ dưỡng Mia Nha Trang, khách nước ngoài say mê tận hưởng cảnh đẹp Việt. Nằm trên bờ biển riêng biệt, mỗi dinh thự rộng hơn 1.220m², trải dài ba tầng với năm phòng ngủ hướng biển, hồ bơi vô cực và khuôn viên ngoài trời. Điểm nhấn là không gian riêng tư tuyệt đối khi du khách có thể cùng nhau ngắm bình minh, tổ chức tiệc BBQ cạnh hồ bơi hay bữa tối dưới ánh nến mà không bị làm phiền.

"Điều chúng tôi muốn mang lại cho khách là một trải nghiệm vừa sang trọng, vừa ấm áp. Toàn bộ đội ngũ phục vụ đều là người Việt, giàu kinh nghiệm và tận tâm, sẵn sàng cá nhân hóa dịch vụ theo từng nhu cầu", đại diện khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

Anh James Cooper, du khách Úc lại nhấn mạnh khía cạnh con người: "Từ cách các anh chị nhân viên chào hỏi ân tình, tôi thấy ấm áp và rất 'Việt Nam'. Sự gần gũi ấy khiến kỳ nghỉ của tôi mang một cảm xúc khó quên".

Trong khi đó, chị Kim Soo-jin đến từ Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi nghe rất nhiều về Việt Nam trên các chương trình TV và YouTube, trí óc tôi đã hình dung thiên nhiên, món ăn suốt thời gian qua. Tôi tìm kiếm cảm giác đó và quyết định đưa cả gia đình tới đây đúng dịp lễ Quốc khánh của Việt Nam để được sống trong không khí mà mình mong chờ".

Theo các chuyên gia, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu thượng lưu trong nước cùng nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm độc bản đã thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc villa biệt lập.

Định nghĩ lại khái niệm 'xa xỉ'

Jack Ezon - nhà sáng lập công ty Embark Beyond cho rằng: "bucket list đã lỗi thời". Thế hệ khách hàng mới vốn đã "đi khắp thế giới" từ nhỏ nhờ mạng xã hội, giờ đây họ cần nhiều hơn là địa điểm: Họ muốn vibe (cảm xúc), cộng đồng, bầu không khí, mua sắm và cả trải nghiệm độc đáo.

Song, đi kèm với sự hứng thú là những hoài nghi. Theo Booking.com, dù 99% du khách Việt mong muốn ứng dụng AI trong lên kế hoạch du lịch, chỉ 11% tin tưởng hoàn toàn. Phần lớn vẫn muốn tự kiểm chứng thông tin, hoặc cần chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm hỗ trợ để bảo đảm chi tiết về thị thực, thời tiết hay tình trạng quá tải tại điểm đến.

Khách Hàn Quốc thích không khí và cảnh biển miền Trung Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Marnie Wilking, Giám đốc An ninh mạng của Booking.com, khẳng định: "Không phải mọi thứ đều có thể giải quyết bằng AI. Điều quan trọng là lắng nghe và tích hợp đúng nhu cầu thật sự của du khách".

Ở phân khúc du lịch xa xỉ, những chi tiết nhỏ, từ món quà chào đón tại phòng khách sạn, lời gợi ý về quán ăn địa phương ít người biết, đến khả năng thay đổi lịch trình linh hoạt đều có thể biến chuyến đi thành trải nghiệm "đúng vibe". Đây cũng chính là nơi AI và con người bổ trợ cho nhau: AI mở rộng lựa chọn, khơi gợi cảm xúc, còn chuyên gia du lịch đảm bảo sự tinh tế, bản lĩnh ứng phó tình huống và mối quan hệ để biến mong muốn thành hiện thực.

Kinh tế cảm xúc đang định hình lại cách giới nhà giàu đi du lịch. Thay vì hỏi "Đi đâu?", câu hỏi quan trọng hơn trong tương lai sẽ là: "Tôi muốn cảm thấy thế nào?"... Đó chính là điểm khởi đầu của một hành trình xa xỉ đúng nghĩa.