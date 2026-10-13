Khỉ rượt đuổi người đàn ông ở TP.HCM, kiểm lâm dùng súng gây mê bắt giữ

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người đàn ông bị khỉ rượt đuổi tại khu vực quận 8 cũ (TP.HCM), thu hút nhiều bình luận. Một số người cho biết từng gặp khỉ xuất hiện trong khu dân cư, rượt đuổi người.

Liên quan vụ việc, lực lượng kiểm lâm TP.HCM cho biết đã phối hợp với địa phương tiến hành vây bắt con khỉ vào trưa 13.10. Lực lượng kiểm lâm sử dụng súng bắn gây mê để bắt giữ, đưa con vật về cứu hộ, chăm sóc theo quy định trước khi thả về tự nhiên.

Người đàn ông bị khỉ rượt ở TP.HCM ẢNH CẮT TỪ CLIP

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là con khỉ đực, nặng khoảng 6 kg.

Người dân kể chuyện bị khỉ rượt

Dưới bài đăng chia sẻ hình ảnh người đàn ông bị khỉ rượt đuổi, nhiều tài khoản mạng xã hội để lại bình luận, bày tỏ sự bất ngờ trước sự xuất hiện của con vật.

Tài khoản Thc kể rằng sáng cùng ngày cũng bị khỉ rượt đánh nhưng khi về kể lại thì không ai tin. Trong khi đó, tài khoản Duy nè thắc mắc: "Ở đâu ra vậy trời, rồi ông đó làm gì mà nó dí, nó quýnh ổng dữ vậy?".

Tài khoản Khang cho biết đã nhìn thấy một con khỉ xuất hiện tại khu vực mình sinh sống từ khoảng 3 - 4 tháng trước. Theo người này, con khỉ từng đi vào khu nhà trọ, thậm chí vào tận nhà dân và không tỏ ra sợ người.

Người này cũng kể trước đó từng nghe loa phường thông báo về con khỉ nên nghĩ rằng con vật đã được bắt. Tuy nhiên, khi thấy hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, tài khoản Khang tiếp tục bày tỏ lo ngại và cảnh báo những người gặp khỉ cần cẩn thận vì con vật khá hung dữ.

Bên cạnh những bình luận lo ngại, một số người cũng chia sẻ trải nghiệm từng bị khỉ tấn công.

Đoạn clip được chia sẻ trên nhóm mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tài khoản Cẩm Ly kể khi còn học cấp 2, trong một lần ghé chùa chơi, bất ngờ bị khỉ lao tới nắm tóc lúc đang lấy xe ra về. Tương tự, tài khoản An Yên cho biết từng thấy một con khỉ được hàng xóm nuôi nên cho ăn. Khi thức ăn rơi xuống đất, người này cúi xuống nhặt lên đưa lại thì bất ngờ bị con khỉ nắm tóc.

Trên mạng xã hội, sau khi tài khoản đăng tải hình ảnh cập nhật thông tin con khỉ đã bị bắn gây mê, nhiều người tiếp tục để lại bình luận. Bên cạnh những ý kiến lo lắng về việc khỉ xuất hiện trong khu dân cư, không ít người bày tỏ cảm giác vừa thương con vật, vừa buồn cười trước tình huống người đàn ông bị rượt đuổi.