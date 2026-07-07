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Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc gia đình gà lôi vằn quây quần kiếm ăn giữa rừng thông

Dương Lan
Dương Lan
Khoảnh khắc gia đình gà lôi vằn quây quần kiếm ăn giữa khu rừng khiến nhiều người thích thú. Hình ảnh giản dị nhưng khiến dân mạng ví như gia đình hạnh phúc trong thế giới thiên nhiên.

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình gà lôi vằn cùng nhau kiếm ăn trên thân cây giữa rừng đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Khung cảnh bình yên với ánh nắng len qua tán lá, kết hợp hình ảnh gà bố, gà mẹ và gà con quây quần bên nhau tạo nên khoảnh khắc sống động. 

Con trống nổi bật với bộ lông đen xám được điểm những họa tiết trắng, với khuôn mặt và đôi chân đỏ rực. Con mái với bộ lông nâu trầm chăm chú mổ tìm thức ăn trên thân cây. Gà con đứng nép sát tìm thức ăn cùng bố mẹ. 

Đây là bộ ảnh của anh Hùng Phạm (ở TP.HCM). Anh đã di chuyển hơn 300 km lên một rừng thông ở Lâm Đồng, dậy sớm đi bộ vào rừng và luôn cố gắng không tạo ra tiếng động mới có thể ghi lại được khoảnh khắc đó. 

Bộ ảnh gia đình gà lôi cùng nhau ăn sáng: Dân mạng xuýt xoa cảnh bình yên - Ảnh 1.

Theo cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), gà lôi vằn có tên khoa học là Lophura nycthemera annamensis. Gà lôi vằn là loài chim thuộc họ trĩ (Phasianidae), bộ Gà (Galliformes). Do gà lôi vằn là một phân loài của gà lôi trắng nên các quy định về xếp hạng bảo tồn hiện mới được áp dụng ở cấp độ loài, chưa có quy định riêng đối với từng phân loài

ẢNH: HÙNG PHẠM

Bộ ảnh gia đình gà lôi cùng nhau ăn sáng: Dân mạng xuýt xoa cảnh bình yên - Ảnh 2.

Loài này nổi bật với bộ lông đẹp, tập tính sống theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng

ẢNH: HÙNG PHẠM

Bộ ảnh gia đình gà lôi cùng nhau ăn sáng: Dân mạng xuýt xoa cảnh bình yên - Ảnh 3.

Tổ gà lôi vằn đơn giản thường là một đám lá khô hay hõm đất nông. Mỗi năm chúng đẻ 1 lứa, mỗi lứa từ 5 - 15 trứng. Thức ăn chính của chúng là các loài hạt, quả, củ và côn trùng trên mặt đất. Chim non mới nở thường ăn côn trùng

ẢNH: HÙNG PHẠM

Bộ ảnh gia đình gà lôi cùng nhau ăn sáng: Dân mạng xuýt xoa cảnh bình yên - Ảnh 4.

Loài gà lôi này phân bố ở các rừng Nam Trung bộ, cao nguyên Lâm Viên và phía đông bắc Nam bộ, đây là loài chim đặc hữu của Việt Nam

ẢNH: HÙNG PHẠM

Bộ ảnh gia đình gà lôi cùng nhau ăn sáng: Dân mạng xuýt xoa cảnh bình yên - Ảnh 5.

Gà lôi vằn đực có mặt bụng màu đen, cánh màu đen với một vài vân trắng, da quanh mắt màu đỏ tươi, chân đỏ tía

ẢNH: HÙNG PHẠM

 

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