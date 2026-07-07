Khoảnh khắc gia đình gà lôi vằn quây quần kiếm ăn giữa rừng thông

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Khoảnh khắc gia đình gà lôi vằn quây quần kiếm ăn giữa khu rừng khiến nhiều người thích thú. Hình ảnh giản dị nhưng khiến dân mạng ví như gia đình hạnh phúc trong thế giới thiên nhiên.
Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình gà lôi vằn cùng nhau kiếm ăn trên thân cây giữa rừng đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Khung cảnh bình yên với ánh nắng len qua tán lá, kết hợp hình ảnh gà bố, gà mẹ và gà con quây quần bên nhau tạo nên khoảnh khắc sống động.
Con trống nổi bật với bộ lông đen xám được điểm những họa tiết trắng, với khuôn mặt và đôi chân đỏ rực. Con mái với bộ lông nâu trầm chăm chú mổ tìm thức ăn trên thân cây. Gà con đứng nép sát tìm thức ăn cùng bố mẹ.
Đây là bộ ảnh của anh Hùng Phạm (ở TP.HCM). Anh đã di chuyển hơn 300 km lên một rừng thông ở Lâm Đồng, dậy sớm đi bộ vào rừng và luôn cố gắng không tạo ra tiếng động mới có thể ghi lại được khoảnh khắc đó.
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