Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, khát vọng dựng xây đất nước

Xây dựng không gian văn hóa học đường lành mạnh

Niềm tin của tôi đối với tổ chức Đoàn được xây dựng từ những giá trị tốt đẹp mà Đoàn đã mang lại cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Đối với tôi, Đoàn không chỉ là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành mà còn là nơi hun đúc lý tưởng sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng của tuổi trẻ.

Hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc, tôi đề xuất tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa học đường lành mạnh, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và các dự án cộng đồng.

Trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, tôi mong đại hội sẽ có nhiều chủ trương thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, kỹ năng mềm và năng lực thích ứng của sinh viên trong thời đại mới.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguyễn Trường Ân, Bí thư Đoàn Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Phát triển điểm hẹn học thuật và văn hóa cho thanh niên

Tôi tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, được khoác lên mình màu áo xanh thanh niên và tham gia những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Qua mỗi hành trình, tôi càng thêm tin tưởng vào vai trò của Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng cống hiến và đồng hành cùng thanh niên phát triển toàn diện.

Trong nhiệm kỳ mới, tôi đề xuất các cấp bộ Đoàn triển khai những giải pháp phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị thành 3 không gian: "Không gian số - Không gian mở - Không gian giáo dục hành vi". Chuyển tải cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác thành các sản phẩm số "bắt mắt" trên mạng xã hội nhằm tạo cảm hứng để mỗi Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là "điểm hẹn học thuật và văn hóa" cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, tiếp tục chuẩn hóa quy trình triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, kết hợp những cách làm "bắt trend" để hoạt động, phong trào của Đoàn tiếp tục lan tỏa hơn với thế hệ Z, Alpha.

Lê Quang Thạch Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP.HCM

Cầu nối lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Là đoàn viên, thanh niên đang học tập và rèn luyện trong môi trường văn hóa nghệ thuật, tôi luôn cảm thấy tự hào khi được trưởng thành dưới sự dìu dắt của tổ chức Đoàn.

Tôi cũng kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong thanh niên thông qua các cuộc thi, liên hoan, dự án sáng tạo nghệ thuật trẻ gắn với chất liệu văn hóa dân tộc như cải lương, hát bội, múa, âm nhạc dân tộc và nghệ thuật biểu diễn truyền thống.

Tôi tin tưởng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, tạo môi trường để người trẻ được sáng tạo, cống hiến và mang nghệ thuật đến gần hơn với đời sống nhân dân. Mỗi tác phẩm sân khấu, mỗi chương trình nghệ thuật được tạo nên từ nhiệt huyết của tuổi trẻ không chỉ góp phần làm giàu đời sống tinh thần xã hội mà còn trở thành cầu nối lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và khát vọng xây dựng Việt Nam phát triển, nhân văn và giàu bản sắc trong thời đại mới.

Lê Thái Đăng, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

Phát huy chuyên môn để giúp ích cộng đồng

Hướng tới sự kiện trọng đại của tuổi trẻ cả nước, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn tiếp tục quan tâm, tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên phát huy chuyên môn mỹ thuật trong các hoạt động phục vụ cộng đồng, lan tỏa các giá trị nhân văn tích cực.

Với niềm tin sắt son vào tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành và đóng góp vào sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tăng Truyền Trí, Bí thư Đoàn Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn

Nhiệm kỳ mới trong kỷ nguyên mới, tôi đề xuất tổ chức Đoàn các cấp cần ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện; tăng cường các hình thức tuyên truyền hiện đại như infographic, podcast và video ngắn để tiếp cận giới trẻ dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu bằng các dự án tái chế rác... Tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động tổ chức các chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy và tệ nạn xã hội trong học đường.

Vũ Văn Phương, Bí thư Đoàn Trường CĐ Hàng hải và đường thủy