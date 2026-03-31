Khởi tố bị can lừa đảo gần 10 tỉ đồng bằng chiêu ‘vay đáo hạn’

Ngày 31.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến 2025, Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân, để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 ngày, sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.

Thời gian đầu, Hùng trả tiền đúng hẹn nên tạo được lòng tin. Bị can này tiếp tục vay tiền nhiều lần với số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, sau đó Hùng không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà dùng tiền để trả nợ, trả lãi cho các khoản vay trước và chi tiêu cá nhân.

Công an xác định, từ ngày 23.9.2024 đến ngày 16.4.2025, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng. Trong đó, số tiền bị can này lừa đảo chiếm đoạt là gần 10 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết hành vi của Hùng có đủ yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hiện Đặng Thanh Hùng bị Công an thành phố Cần Thơ bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lừa đảo nói trên và xử lý theo quy định pháp luật.