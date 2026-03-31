Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố bị can lừa đảo gần 10 tỉ đồng bằng chiêu ‘vay đáo hạn’

Thanh Duy
Thanh Duy
31/03/2026 15:25 GMT+7

Đưa thông tin gian dối mượn tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng, chỉ trong 7 tháng, Đặng Thanh Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền gần 10 tỉ đồng.

Ngày 31.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can lừa đảo ‘vay đáo hạn ngân hàng’ hơn 10 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Đặng Thanh Hùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến 2025, Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân, để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 ngày, sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.

Thời gian đầu, Hùng trả tiền đúng hẹn nên tạo được lòng tin. Bị can này tiếp tục vay tiền nhiều lần với số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, sau đó Hùng không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà dùng tiền để trả nợ, trả lãi cho các khoản vay trước và chi tiêu cá nhân.

Công an xác định, từ ngày 23.9.2024 đến ngày 16.4.2025, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng. Trong đó, số tiền bị can này lừa đảo chiếm đoạt là gần 10 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết hành vi của Hùng có đủ yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hiện Đặng Thanh Hùng bị Công an thành phố Cần Thơ bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lừa đảo nói trên và xử lý theo quy định pháp luật.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận