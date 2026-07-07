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Thời sự Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ lừa xin việc và bán đất, chiếm đoạt 780 triệu đồng

Hải Phong
Hải Phong

Giả danh có mối quan hệ để xin việc tại một công ty cao su và nhận mua 'đất dự án', Nguyễn Thụy Bích Hồng (ở Quảng Ngãi) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 780 triệu đồng của 2 nạn nhân.

Ngày 7.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng (35 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa xin việc, bán đất chiếm đoạt 780 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thụy Bích Hồng (thứ 2 từ phải sang)

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tố giác của chị N.T.T.T (38 tuổi, ở phường Đăk Cấm) và chị N.T.T.C (38 tuổi, ở xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị Nguyễn Thụy Bích Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền xin việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định trong năm 2022, Hồng đưa ra thông tin gian dối rằng mình làm việc tại bộ phận tài chính của một công ty cao su ở TP.HCM và có mối quan hệ có thể xin việc vào công ty này.

Tin tưởng, 2 nạn nhân đã chuyển cho Hồng tổng cộng 240 triệu đồng để nhờ xin việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hồng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hồng còn dựng chuyện công ty nơi mình làm việc có dự án phân lô bán nền tại khu vực xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) và nhận đứng ra mua đất cho khách.

Tin lời Hồng, chị T. tiếp tục giao 540 triệu đồng để mua đất dự án. Sau khi nhận tiền, Hồng cũng chiếm đoạt số tiền này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thụy Bích Hồng đã chiếm đoạt tổng cộng 780 triệu đồng của 2 nạn nhân. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

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