Khốn khổ vì khu tái định cư không có nước

Gia đình chị Phan Thị Kim Trúc là một trong 6 hộ bàn giao mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công thực hiện dự án cao tốc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025). Tuy nhiên, hiện lô đất của gia đình chị Trúc tại khu tái định cư xã An Hiệp vẫn bỏ trống vì không có nước để xây nhà. "Theo kế hoạch, đến tháng 8 nhà của tôi sẽ xây xong nhưng không có nước nên bây giờ để đất trống, cả gia đình phải tá túc tạm trên nhà cũ gần cao tốc. Nếu mua nước để xây nhà thì phần chi phí này chúng tôi không kham nổi", chị Trúc nói.



Lô đất của gia đình chị Trúc tại khu tái định cư xã An Hiệp vẫn bỏ trống do không có nước để xây nhà TRẦN BÍCH NGÂN

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và xây nhà ở, cứ 3 ngày gia đình ông Trần Công Chánh (60 tuổi, khu tái định cư An Hiệp) dùng hết một xe nước. Mỗi xe nước tầm 2 m3 có giá 180.000 đồng. Một tháng, gia đình ông Chánh phải chi gần 2 triệu đồng, chưa kể tiền mua nước uống hằng ngày. "Tôi xuống đây gần 4 tháng rồi. Dự tính 2 tháng là xây xong nhà nhưng đến nay đã gần 4 tháng vẫn chưa vào đâu, nước non như thế này thì biết khi nào mới xây xong nhà để ở", ông Chánh bức xúc.

Theo ông Trần Công Chánh, khi nghe có dự án cao tốc đi qua đất của mình, người dân nhiệt tình ủng hộ, bàn giao mặt bằng sớm nhất để thi công. Trước khi di dời, các cơ quan chức năng hứa khi xuống khu tái định cư sẽ lo nước non sinh hoạt, làm nhà cho dân… "Sau khi bố trí đất tại khu tái định cư xã An Hiệp, họ hỗ trợ nước được tầm vài tuần thì không thấy hỗ trợ nữa. Chúng tôi nhiều lần gọi điện hỏi địa phương về vấn đề nước sinh hoạt nhưng địa phương không phản hồi", ông Chánh nói.

Ông Chánh phải đi mua nước để xây nhà gần 4 tháng qua TRẦN BÍCH NGÂN

Những giọt nước ngọt được người dân ở khu tái định cư xã An Hiệp dùng dè xẻn, tiết kiệm TRẦN BÍCH NGÂN

Nhiều nhà xây dang dở, dân dựng lều ở tạm tại khu tái định cư xã An Hiệp vì thiếu nước TRẦN BÍCH NGÂN

Nhiều người dân khác ở khu tái định cư xã An Hiệp cũng rất bức xúc vì không có nước để sinh hoạt và xây nhà, trong khi ở chỗ cũ thì chưa bao giờ gặp cảnh thiếu nước. Vì vậy, nhiều gia đình phải về lại nhà cũ để tắm, giặt. Nhiều người dân báo với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Tuy An, thời gian đầu, địa phương đã hỗ trợ máy bơm, bơm nhờ giếng cho người dân xây nhà. Khoảng giữa tháng 4, khi người dân chuyển xuống khu tái định cư nhiều, địa phương đã mua nước xe về cấp cho bà con xây nhà. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Tuy An vẫn chưa nhận được phản ánh nào từ người dân là đang thiếu nước. Ban Quản lý dự án sẽ nắm thông tin, trao đổi, làm việc với xã An Hiệp để hỗ trợ bơm nước cho người dân ngay.