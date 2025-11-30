'Không có cơ chế nào mạnh bằng trí tuệ, khát vọng, sự đồng lòng của nhân dân'

Ngày 30.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên làm việc thứ 3.

Tham dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo sở ngành thành phố, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng 500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất và nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ Việt Nam các cấp tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: MTTQ TP.HCM

Trong giai đoạn 2024 - 2029, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần tự quản, trách nhiệm cộng đồng, khẳng định vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tham gia xây dựng chính quyền và tăng cường đồng thuận xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp xã, hoàn thành trước thời hạn 30 ngày so với Chỉ thị 48 của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhiều tỉnh miền Trung, Tây nguyên và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ cuối năm, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã kịp thời phát động các hoạt động cứu trợ với tinh thần "nhân dân thành phố chung sức một lòng hướng về đồng bào bão lũ".

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: MTTQ TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực to lớn của hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là vai trò "cầu nối" trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông dẫn chứng hành động kịp thời của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung vừa qua, khi nhanh chóng huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào, đặc biệt tại tỉnh Khánh Hòa, làm sáng lên nghĩa đồng bào trong hoạn nạn.

Đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu công tác giám sát và phản biện xã hội phải đi vào thực chất. "Giám sát không được né tránh, không làm thay và không hình thức", ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: MTTQ TP.HCM

Theo đó, MTTQ TP.HCM cần tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức; tham vấn chuyên sâu các vấn đề về quy hoạch, đô thị hóa.

Nguyên tắc được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang quán triệt là: "Giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng, đeo đuổi đến cùng".

Một trong những yêu cầu mới và cấp thiết được Bí thư Thành ủy đặt ra là việc ứng dụng công nghệ để tạo ra "hệ sinh thái tương tác số" với người dân. Ông đề nghị MTTQ TP.HCM nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến hoạt động 24/7 để tiếp nhận ý kiến người dân, công khai tiến độ giải quyết kiến nghị trên môi trường số.

Theo ông Quang, chuyển đổi số không chỉ để hiện đại hóa công tác mà còn là phương thức để Mặt trận dễ lắng nghe dân hơn.

"Phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai và phản hồi có trách nhiệm. Nếu có sai sót thì phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và kịp thời khắc phục. Không được để ý kiến của nhân dân bị rơi vào lãng quên", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh. Ông Quang cho rằng sự hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của người dân chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng tranh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: MTTQ TP.HCM

Đề cập đến mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng Mặt trận phải trở thành "thỏi nam châm" thu hút tinh hoa.

"Thành phố chỉ phát triển nhanh và bền vững khi mọi cá nhân và cộng đồng đều nhận thức rõ vai trò của mình và chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung. TP.HCM với tầm vóc mới cần có tư duy trí tuệ của đội ngũ trí thức chuyên gia nhà khoa học, nguồn lực kinh tế của các doanh nhân doanh nghiệp, sức mạnh tinh thần của các tôn giáo, sự kết nối của các kiều bào.

Và nói gọn lại, cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Mặt trận phải là hạt nhân kết nối, là sự quy tụ và dẫn dắt mọi nguồn lực ấy. Không có cơ chế nào mạnh bằng trí tuệ, khát vọng và sự đồng lòng của nhân dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kết luận.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao vai trò đầu tàu của TP.HCM với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay. Thành phố không chỉ chăm lo tốt cho người dân mà còn thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chung của cả nước, điển hình là việc hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai theo phân công của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng tranh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: MTTQ TP.HCM

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Hà đề nghị MTTQ Việt Nam TP.HCM bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Bà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ các phong trào mang tính hình thức sang kết quả thực chất, hướng mạnh về cơ sở và lấy nhân dân làm trung tâm.

Đặc biệt, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà chính thức "đặt hàng" TP.HCM thí điểm triển khai các mô hình mới theo định hướng của Trung ương.

Cụ thể, thực hiện cổng Mặt trận số; đánh giá chỉ số niềm tin xã hội và chỉ số an sinh cộng đồng; tổ chức "Tháng nghe dân nói"; diễn đàn nhân dân và các hoạt động đối thoại xã hội.