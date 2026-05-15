Không còn mơ lương ngàn đô, nhiều người đang 'hạ chuẩn công việc' để đỡ áp lực?

Chủ động hạ chuẩn công việc

Anh Vương Tiến Hảo (33 tuổi, làm việc ở đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước đây là P.Tân Hưng, Q.7), cho biết từng suy nghĩ phải làm công ty lớn, lương cao, có chức vụ mới gọi là thành công. Nhưng hiện tại anh đã hạ chuẩn công việc. Anh nói: "Bây giờ tôi chọn công việc lương vừa phải nhưng ít áp lực, còn thời gian cho mình".

Chị Lê Thị Hồng Hải (32 tuổi, ngụ ở ấp 4B, xã Bình Mỹ, TP.HCM; trước là xã Bình Mỹ, H.Củ Chi), cho hay từng là nhân viên marketing với mức lương hơn 17 triệu đồng/tháng. Đổi lại là những ngày làm việc kéo dài đến 22 giờ, cuối tuần cũng phải online, điện thoại luôn trong trạng thái sẵn sàng trả lời.

"Tôi không nghỉ việc vì thất nghiệp hay bị đào thải. Tôi chủ động chọn công việc thấp hơn", chị kể.

Hiện tại, thu nhập của chị giảm gần một nửa. "Nhưng đổi lại, được ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ, có thời gian chơi thể thao", chị cho hay.

Một bộ phận người trẻ chủ động hạ chuẩn công việc để đỡ áp lực trong cuộc sống ẢNH: THANH NAM

Những câu chuyện của chị Hải, anh Hảo không còn hiếm. Một bộ phận người trẻ hiện nay đang chủ động hạ chuẩn công việc bằng cách chấp nhận việc nhẹ hơn, lương vừa đủ, không quá danh giá… để đổi lại được sự ổn định tinh thần, thời gian cá nhân và cảm giác đỡ áp lực trong cuộc sống.

Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi, ngụ ở đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10) cho biết vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn có trách nhiệm với bản thân. Nhưng thay vì lao vào cuộc đua thành tích, Huyền kể đã chủ động bước chậm lại.

Huyền từng tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính, từng kỳ vọng sẽ theo đuổi công việc ngân hàng hoặc đầu tư tài chính, mong muốn có mức lương ngàn đô. Thế nhưng sau thời gian thực tập tại một công ty chứng khoán, Huyền quyết định rẽ hướng sang làm nhân viên vận hành cho một studio ảnh cưới.

"Lương thấp hơn rất nhiều, khoảng 11 - 12 triệu đồng/tháng. Nhưng tôi không còn phải thức tới 2-3 giờ sáng để chạy deadline", Huyền kể.

Huyền thừa nhận từng có cảm giác mặc cảm khi bạn bè khoe công việc "xịn", môi trường quốc tế hay mức thu nhập cao. Nhưng sau nhiều lần stress kéo dài vì công việc, Huyền nhận ra điều mình cần không phải sự ngưỡng mộ. "Tôi không muốn sống chỉ để đi làm. Nếu mỗi ngày đều căng thẳng, thì lương cao cũng không cứu nổi tâm trạng của mình", Huyền nói.

Một số người trẻ khác chọn công việc "ít tham vọng" hơn sau khi chứng kiến người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp đánh đổi sức khỏe cho công việc.

Nguyễn Thùy Trang (27 tuổi, ngụ ở đường số 6, P.Tam Bình, TP.HCM; trước là P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), từng làm quản lý kinh doanh cho một công ty về lĩnh vực giải pháp phần mềm, nhớ lại giai đoạn đỉnh điểm gần như không có ngày nghỉ.

"Có tháng doanh số rất cao, nhưng tôi cũng mất luôn cảm giác vui vẻ. Sáng mở mắt ra là lo KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc – PV)", Trang kể.

Trang cho biết đầu năm nay đã nghỉ việc, chuyển sang làm nhân viên bán hàng cho một thương hiệu xe đạp thể thao. Thu nhập giảm mạnh nhưng đổi lại, bản thân có thời gian tập luyện, đi du lịch ngắn ngày và ngủ ngon hơn. "Ngày trước tôi nghĩ mình phải cố thành công thật nhanh, lương thật cao. Giờ tôi nghĩ sống lâu và sống ổn mới quan trọng", Trang nói.

Một số người trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần, dành thời gian để nghỉ ngơi, xả stress... ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Phải hiểu rõ nhu cầu và khả năng của bản thân

Theo các chuyên gia, sự thay đổi này phản ánh biến chuyển trong cách người trẻ định nghĩa thành công.

Chuyên gia xã hội học Lưu Thị Huyền Trân, Trung tâm tâm lý ứng dụng Mind Talk Space (P.Cát Lái, TP.HCM; trước là P.Cát Lái, TP.Thủ Đức), nói: "Nếu thế hệ trước xem công việc ổn định, lương cao, thăng tiến nhanh là đích đến, thì một bộ phận người trẻ hiện nay lại ưu tiên sức khỏe tinh thần, thời gian cá nhân và sự cân bằng cuộc sống".

Bà Trân nhận định nhiều người trẻ đang chuyển từ tư duy "phải thành công càng sớm càng tốt" sang "phải sống được lâu dài với công việc". Theo bà Trân, đây không hẳn là vì thiếu chí tiến thủ mà không ít người trẻ bây giờ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, họ không muốn đánh đổi toàn bộ sức khỏe tinh thần để lấy một công việc hào nhoáng.

Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Hải Huy, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light (P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.2, Q.5), cảnh báo việc hạ chuẩn công việc cần đi kèm sự tỉnh táo.

"Nếu chỉ vì sợ áp lực mà né tránh mọi thử thách, người trẻ rất dễ mất động lực phát triển bản thân. Quan trọng là phải hiểu mình đang chọn sống cân bằng hay đang buông xuôi", ông Huy phân tích.

Ông Huy cho rằng xu hướng hạ chuẩn công việc không hoàn toàn tiêu cực nếu người trẻ hiểu rõ nhu cầu và khả năng của bản thân. Điều quan trọng không phải làm công việc lớn hay nhỏ, mà là công việc đó có giúp duy trì cuộc sống ổn định lâu dài hay không.

Theo ông Huy, người trẻ nên tự trả lời vài câu hỏi trước khi quyết định hạ chuẩn công việc, như: Công việc hiện tại đang khiến bản thân kiệt sức tạm thời hay thật sự không phù hợp? Bản thân muốn sống chậm lại để hồi phục hay đang né tránh áp lực? Nếu giảm thu nhập, có đủ khả năng duy trì cuộc sống lâu dài? Điều bản thân cần là cân bằng hay là trốn chạy?...

Có những người cho biết từng áp lực vì công việc, phải "ôm" điện thoại, máy tính xách tay ngay cả thời gian được nghỉ ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Bà Tô Thị Hải Vân, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH CoreLink HR (P.Thới An, TP.HCM; trước là P.Thới An, Q.12), nhìn nhận một thực tế rằng có những người trẻ đang thay đổi cách nhìn về thành công. Họ không còn xem việc làm ở tập đoàn lớn, lương cao hay chức vụ quản lý là chuẩn mực duy nhất. Với họ, thành công đôi khi đơn giản là có thời gian ăn cơm với gia đình, không phải mang việc về nhà, ngủ ngon mỗi tối, không lo âu mỗi sáng thức dậy, vẫn còn năng lượng để sống sau giờ tan làm…

"Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong văn hóa lao động hiện đại, khi nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng chọn công việc nhẹ hơn, lương thấp hơn. Áp lực tài chính, gia đình, nhà cửa hay tương lai vẫn khiến nhiều người phải tiếp tục chạy đua. Nhưng giữa một xã hội luôn thúc giục phải nhanh hơn, giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn, việc chủ động bước chậm lại để giữ lấy sự bình yên cho mình cũng là một kiểu trưởng thành của người trẻ hiện nay", bà Vân nói.