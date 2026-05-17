Không giỏi toán có học được các ngành khoa học, công nghệ?

Đó là thông tin được chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức ngày 17.5 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, đơn vị đồng chỉ đạo tổ chức chương trình, nhấn mạnh, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển thần tốc, nơi sức mạnh của mỗi quốc gia không chỉ còn đo bằng tài nguyên thiên nhiên mà được đo bằng hàm lượng chất xám và năng lực làm chủ công nghệ lõi.

Với các em học sinh đang lựa chọn nghề nghiệp, đây chính là thời điểm vàng, sự giao thoa giữa khát vọng dân tộc và cơ hội công nghệ, theo GS Thái, sự lựa chọn đúng lúc này sẽ giúp các em học sinh, sinh viên không chỉ đi cùng thời đại mà còn có khả năng kiến tạo tương lai.

Tại chương trình, nhiều thí sinh chia sẻ băn khoăn không học giỏi toán liệu có thể theo học các ngành khoa học, công nghệ được không.

Theo GS Trần Hồng Thái, điểm số môn toán không phải yếu tố quyết định hoàn toàn khả năng theo học lĩnh vực này, ông cho biết từng gặp nhiều học sinh ở bậc THPT chưa thực sự nổi bật về môn toán nhưng sau khi được đào tạo bài bản, đặc biệt trong môi trường quốc tế, vẫn phát triển rất nhanh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho rằng, điểm số chỉ phản ánh khả năng học tập ở một giai đoạn nhất định, trong khi yếu tố quan trọng hơn là tư duy logic, sự kiên trì và tinh thần học hỏi.

GS Trần Hồng Thái cho biết Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đang mở rộng quy mô nhân lực và đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi quy mô hiện nay. Viện cũng xây dựng các nhóm nghiên cứu trẻ và có cơ chế học bổng dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm thu hút, giữ chân nhân lực khoa học.

Chia sẻ với học sinh, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) nêu những nguyên tắc cần chú ý trong xét tuyển ĐH theo quy chế mới ban hành và nhấn mạnh lớp 10, 11 là thời điểm vàng để học sinh tập trung định hướng tương lai. Nếu tới lớp 12 mới quan tâm đến ngành học, học sinh sẽ gặp khó khi phương thức, tổ hợp xét tuyển có thể thay đổi, trong khi các em đã phải lựa chọn môn học ngay từ lớp 10.

Dù vậy, ông cũng nêu những cơ hội trong tuyển sinh bằng phương pháp xét tuyển học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT nếu hết năm lớp 11, học sinh đã xác định rõ ngành nghề và quyết định chọn lại tổ hợp môn học phù hợp từ lớp 12.

Năm 2025 Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn đối với trình độ ĐH, thạc sĩ. Theo đó, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp môn phải có môn toán; có ít nhất một môn thuộc khoa học tự nhiên phù hợp chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn. Bên cạnh đó, thí sinh phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc vào và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu do Bộ GD-ĐT công bố). Để thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng gần 4.000 nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân của Chính phủ, chuẩn chương trình đào tạo trình độ ĐH các ngành điện hạt nhân yêu cầu tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn, điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn toán trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 1/3.